Rypińska szkoła nagrodzona. W placówce powstanie specjalna przestrzeń regulacji emocji

2026-06-07, 15:00  Radosław Jagieła/BN
Nagroda „Złote Skrzydła Zarządu Powiatu” trafiła do Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie/fot. Radosław Jagieła

Nagroda „Złote Skrzydła Zarządu Powiatu” trafiła do Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie/fot. Radosław Jagieła

Zarząd Powiatu Rypińskiego rozstrzygnął konkurs „Złote Skrzydła Zarządu Powiatu” skierowany do szkół i innych jednostek samorządowych. Oceniano nowatorskie działania i wyjątkowe inicjatywy. Wygrał Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie.

Jak mówi wicedyrektor Jacek Borowski, w placówce mają powstać strefy relaksu. - To kwestia pomocy zwierzętom, osobom niepełnosprawnym, w tym rodzinom oraz uczniom naszej szkoły - dodaje.

Zespół szkół w Rypinie otrzymał nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na stworzenie przestrzeni regulacji emocji i wyciszenia dla uczniów szkoły średniej, w tym również młodzieży wymagającej szczególnego wsparcia.

Nagroda została przyznana w ramach trwających Dni Powiatu Rypińskiego, które potrwają do poniedziałku (8 czerwca). To wydarzenie patronatem medialnym objęło Polskie Radio PiK.

Więcej poniżej:

Relacja Radosława Jagieły

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