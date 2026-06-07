Zaginęła 13-latka z Bydgoszczy. Miasto oraz policja proszą o pomoc

2026-06-07, 10:30 BN

Trwają poszukiwania 13-letniej Jowity Koniczyńskiej (na zdjęciu) z Bydgoszczy/fot. bydgoszcz.pl

13-letnia Jowita Koniczyńska wyszła z domu przy ul. Św. Trójcy w Bydgoszczy w sobotę (6 czerwca) i wciąż do niego nie wróciła. Komunikat o poszukiwaniach małoletniej pojawił się na stronie Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rysopis: Wzrost 158 centymetrów, szczupła budowa ciała, ciemne długie włosy do połowy pleców, związane w warkocz, oczy piwne, na przedramionach widoczne strupy.



W chwili zaginięcia poszukiwana ubrana była w leginsy typu moro, czarną koszulkę z nadrukiem na plecach w kształcie dwóch złotych gołębi.



Osoby znające miejsce pobytu dziewczyny proszone są o kontakt z KP Bydgoszcz Szwederowo pod numerem telefonu 47 751 52 69 lub 112.