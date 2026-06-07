Całe Kujawsko-Pomorskie z ostrzeżeniami. Burze i ulewa mogą przynieść lokalne podtopienia

2026-06-07, 09:48 BN

IMGW i hydrolodzy ostrzegają: Burze i ulewa mogą przynieść lokalne podtopienia/fot. Pixabay/ilustracyjna

W niedzielę prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i lokalnym gradem - informuje IMGW. Hydrolodzy ostrzegają również przed gwałtownymi wzrostami stanów wody na mniejszych rzekach oraz możliwymi podtopieniami.

Ostrzeżenia obowiązują od godz. 11:00 do 20:00. Synoptycy prognozują miejscami silne opady deszczu. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru osiągające do 70 km/h, a lokalnie także grad.



W związku z prognozowanymi opadami wydano również ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia dla części województwa kujawsko-pomorskiego. Obejmują one m.in. Wisłę na odcinku od Torunia do granicy województwa, Zgłowiączkę, Brdę, Drwęcę, Wdę, Osę, Tążynę, Mień, Noteć i Łobżonkę. Zagrożenie dotyczy zarówno wschodniej, centralnej, jak i zachodniej części regionu.



Hydrolodzy ostrzegają, że podczas intensywnych opadów burzowych na mniejszych rzekach, ciekach oraz w obszarach miejskich mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. Lokalnie niewykluczone są podtopienia.