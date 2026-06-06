Balony po horyzont! Reporter PR PiK wzbił się w powietrze z mikrofonem [zdjęcia]

2026-06-06, 22:28 Michał Zaręba/DW

Jedną z największych atrakcji trwającego Święta Województwa jest odbywający się w Toruniu Festiwal Balonowy Kujawy i Pomorze 2026/Fot. Michał Zaręba

- Przy lądowaniu zawsze zapada cisza - mówił Wojciech Kaczmarek, pilot balonów, co chyba nie uspokoiło podekscytowanych uczestników lotu. Na pokładzie był Michał Zaręba.

Jedną z największych atrakcji trwającego Święta Województwa jest odbywający się w Toruniu Festiwal Balonowy Kujawy i Pomorze 2026.



Mieszkańcy i turyści spoglądają w niebo z podziwem. Nad miastem unoszą się kolorowe balony, dla uczestników na terenie lotniska Aeroklubu Pomorskiego przygotowano też konkurencje techniczne. Do jednej z załóg dołączył nasz reporter Michał Zaręba.



- O, już, wystartowaliśmy właśnie. Oderwaliśmy się! Zostawiliśmy ziemię. Co tu się z wiatrem dzieje? Popatrzcie! - mówił pilot.



- Są emocje, bo to pierwszy raz, kiedy w ten sposób wzbiłem się nad ziemię! - komentuje Michał Zaręba.



- Las z góry wygląda zupełnie inaczej niż taki, jaki oglądamy, stąpając po ziemi - mówiła współpasażerka.



W festiwalu bierze udział kilkanaście załóg. Potrwa do niedzieli (7 czerwca).



Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.





