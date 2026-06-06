Kapusta królowała w Rypinie. Nagrodę wywalczyły Rześkie Baby z Sosnowa
Może być podawana z kaczką, w cieście naleśnikowym, z grzybami lub w formie gołąbków. Kapusta, bo o niej mowa, była głównym składnikiem dań przygotowywanych przez członkinie kół gospodyń wiejskich na Festiwalu Lokalnych Smaków w Rypinie.
Jak przygotować kiszoną kapustę, by była najsmaczniejsza?
- Jak się dobrze ubije, posoli, doda marchewkę, będzie smakowała. Tradycyjnie zawsze ją nasze małe dzieciaczki udeptują. A potem - na pewno gotować trzeba pięć dni, dołożyć dużo warzyw i mięsa czy kaszy, która jest bardzo dobrze doprawiona. Może być przekładana majerankiem, my jeszcze doprawiamy podgrzybkami - opowiadały gospodynie.
- Konkurs kulinarny wygrały Rześkie Baby z Sosnowa. Podium uzupełniły Dziarskie Okalewianki i gospodynie z Borzymina.
- Festiwal Lokalnych Smaków odbył się w ramach Dni Powiatu Rypińskiego.
- Wydarzenie odbywa się pod patronatem Polskiego Radia PiK.