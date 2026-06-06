Kapusta królowała w Rypinie. Nagrodę wywalczyły Rześkie Baby z Sosnowa

2026-06-06, 23:40  Radosław Jagieła/DW
Konkurs kulinarny wygrały Rześkie Baby z Sosnowa/Fot. Radosław Jagieła

Konkurs kulinarny wygrały Rześkie Baby z Sosnowa/Fot. Radosław Jagieła

Może być podawana z kaczką, w cieście naleśnikowym, z grzybami lub w formie gołąbków. Kapusta, bo o niej mowa, była głównym składnikiem dań przygotowywanych przez członkinie kół gospodyń wiejskich na Festiwalu Lokalnych Smaków w Rypinie.

Jak przygotować kiszoną kapustę, by była najsmaczniejsza?

- Jak się dobrze ubije, posoli, doda marchewkę, będzie smakowała. Tradycyjnie zawsze ją nasze małe dzieciaczki udeptują. A potem - na pewno gotować trzeba pięć dni, dołożyć dużo warzyw i mięsa czy kaszy, która jest bardzo dobrze doprawiona. Może być przekładana majerankiem, my jeszcze doprawiamy podgrzybkami - opowiadały gospodynie.

  • Konkurs kulinarny wygrały Rześkie Baby z Sosnowa. Podium uzupełniły Dziarskie Okalewianki i gospodynie z Borzymina.
  • Festiwal Lokalnych Smaków odbył się w ramach Dni Powiatu Rypińskiego.
  • Wydarzenie odbywa się pod patronatem Polskiego Radia PiK.

Relacja Radosława Jagieły

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