Są prokuratorskie zarzuty dla matki dziewczynki, która wypadła z okna. Przyznała się do winy, sąd nie chce aresztu

2026-06-07, 10:19 Marek Ledwosiński, PAP/DW, BN

PR PiK dowiedziało się, że 21-letnia matka przyznała się do winy

21-letniej matce grozi do pięciu lat więzienia. Śledczy z Włocławka wnioskują do sądu o jej aresztowanie. Zapadła jednak decyzja o odmowie.

Zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w sytuacji, gdy na kobiecie spoczywał ustawowy obowiązek opieki, a także spowodowania w sposób nieumyślny ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka - usłyszała 21-latka z Włocławka.



Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK - kobieta przyznała się do winy. Przesłuchanie trwało kilka godzin. - Podejrzana powiedziała, że miała świadomość stanu, w jakim się znajdowała w momencie zdarzenia, potwierdziła, że w nocy poprzedzającej wypadek piła alkohol i paliła marihuanę - powiedziała PR PiK prokurator Małgorzata Kręcicka.



Śledczy wnioskowali o aresztowanie matki na trzy miesiące. Prokurator Kręcicka poinformowała, że włocławski sąd nie przychylił się do wniosku o areszt i nie zastosował też wobec podejrzanej wolnościowych środków zapobiegawczych, jak np. dozór policyjny. Prokuraturze przysługuje zażalenie na to postanowienie do Sądu Okręgowego.



Dziecko przeżyło upadek. Trafiło do bydgoskiego szpitala. Jest w stanie ciężkim, ale stabilnym.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego - poniżej.