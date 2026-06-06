Są prokuratorskie zarzuty dla matki dziewczynki, która wypadła z okna. Kobieta przyznała się do winy

2026-06-06, 16:50  Marek Ledwosiński/DW
PR PiK dowiedziało się, że 21-letnia matka przyznała się do winy

PR PiK dowiedziało się, że 21-letnia matka przyznała się do winy

21-letniej matce grozi do pięciu lat więzienia. Śledczy z Włocławka wnioskują do sądu o jej aresztowanie.

Zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w sytuacji, gdy na kobiecie spoczywał ustawowy obowiązek opieki, a także spowodowania w sposób nieumyślny ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka - usłyszała 21-latka z Włocławka.

Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK - kobieta przyznała się do winy. Przesłuchanie trwało kilka godzin.

- Podejrzana powiedziała, że miała świadomość stanu, w jakim się znajdowała w momencie zdarzenia, potwierdziła, że w nocy poprzedzającej wypadek piła alkohol i paliła marihuanę - powiedziała PR PiK prokurator Małgorzata Kręcicka.

Śledczy wnioskują o aresztowanie matki na trzy miesiące. Zdecyduje o tym sąd. Na razie jest w policyjnej izbie zatrzymań.

Dziecko przeżyło upadek. Trafiło do bydgoskiego szpitala. Jest w stanie ciężkim, ale stabilnym.

Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego - poniżej.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Włocławek

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