Duże natężenie dźwięków może pogorszyć nasz słuch. Jak dbać o niego na co dzień? [Temat Tygodnia]

2026-06-07, 08:30 Marcin Glapiak/DW

Warto co roku robić badanie słuchu/ Fort. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Problemy z hałasem i dobrodziejstwa płynące dla organizmu z... ciszy - to Temat Tygodnia w Polskim Radiu PiK. Sprawdzamy, jak dbać o słuch.

O proste, codzienne sposoby na dbanie o słuch zapytaliśmy Joannę Lewandowską, protetyk słuchu.



- Przede wszystkim warto unikać nadmiernego hałasu, na co dzień ściszać telewizję, muzykę. Lepiej nie używać patyczków do uszu. Można zastąpić je płynem do czyszczenia - mówi Joanna Lewandowska i radzi, by raz do roku robić u specjalisty badanie słuchu.



A jakie symptomy mogą świadczyć o tym, że nasz słuch się pogarsza? Jeżeli musimy zwiększać głośność np. telewizora albo domownicy zwracają uwagę na to, że nie słyszymy czy przestajemy rozumieć, co mówią - to sygnał, że coś jest nie tak.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.