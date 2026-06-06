Trwają poszukiwania 87-letniej pani Danuty z Torunia. Nie ma z nią kontaktu już trzecią dobę

2026-06-06, 13:02 Michał Zaręba/DW

Seniorka miała wyjść z domu 4 czerwca, do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną/ Fot. Policja, mat. rodziny zaginionej

Seniorka miała wyjść z domu 4 czerwca, do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Kobieta ma siwe włosy do ramion, może sprawiać wrażenie zdezorientowanej, porusza się powoli, podpierając się kulą.



- Policjanci prowadzą intensywne poszukiwania. Mieli podejrzenia, że seniorka może się znajdować w okolicy ul. Olimpijskiej, więc tam duże siły policjantów zostały skierowane.

Nie wykluczamy też, że mogła przemieścić się w zupełnie innym kierunku - mówi podkom. Dominika Bocian z toruńskiej policji.



Służby proszą o kontakt każdego, kto zauważy kobietę.