Trwają poszukiwania 87-letniej pani Danuty z Torunia. Nie ma z nią kontaktu już trzecią dobę
Seniorka miała wyjść z domu 4 czerwca, do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną.
Kobieta ma siwe włosy do ramion, może sprawiać wrażenie zdezorientowanej, porusza się powoli, podpierając się kulą.
- Policjanci prowadzą intensywne poszukiwania. Mieli podejrzenia, że seniorka może się znajdować w okolicy ul. Olimpijskiej, więc tam duże siły policjantów zostały skierowane.
Nie wykluczamy też, że mogła przemieścić się w zupełnie innym kierunku - mówi podkom. Dominika Bocian z toruńskiej policji.
Służby proszą o kontakt każdego, kto zauważy kobietę.