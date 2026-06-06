Sprzed bydgoskiego ratusza do Lubostronia. Rowerzyści kręcą kilometry dla Metropolii Bydgoszcz

2026-06-06, 15:30  Tatiana Adonis/DW
Ósma edycja ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski rozpoczęła się 1 czerwca. Potrwa miesiąc/ Fot. Tatiana Adonis

Ósma edycja ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski rozpoczęła się 1 czerwca. Potrwa miesiąc/ Fot. Tatiana Adonis

Ponad stu rowerzystów wyruszyło na pierwszy weekendowy rajd w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.

Uczestnicy wydarzenia mieli do pokonania ponad 40 km w jedną stronę.

- Cieszę się bardzo, że jedziemy na taką fantastyczną wycieczkę. No i nabijamy kilometry dla Bydgoszczy! - mówiła jedna z uczestniczek wydarzenia.

- Rozpoczynamy cykl rajdów po Metropolii Bydgoszcz. Dziś meta będzie w Lubostroniu. To najdłuższy jak dotąd rajd organizowany przez Bydgoską Masę Krytyczną i miasto Bydgoszcz, ale w tej rywalizacji chodzi o to, żebyśmy kręcili jak najwięcej kilometrów. Za każdym razem podkreślam, że to ma być forma zabawy, rekreacji - mówi Tomasz Dobrowolski, dyrektor Biura promocji miasta i współpracy za granicą w bydgoskim urzędzie miasta.

Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.

  • Ósma edycja ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski rozpoczęła się 1 czerwca.
  • W tym roku do udziału w zabawie zgłosiło się 250 samorządów.
  • Rywalizacja trwa do końca miesiąca. Rowerzyści kręcą kilometry dla swoich miejscowości.
  • Na najaktywniejszych czekają nagrody.
  • Organizatorem zabawy jest Bydgoszcz.

Relacja Tatiany Adonis

Ósma edycja ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski rozpoczęła się 1 czerwca. Potrwa miesiąc/ Fot. Tatiana Adonis Ósma edycja ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski rozpoczęła się 1 czerwca. Potrwa miesiąc/ Fot. Tatiana Adonis Ósma edycja ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski rozpoczęła się 1 czerwca. Potrwa miesiąc/ Fot. Tatiana Adonis Ósma edycja ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski rozpoczęła się 1 czerwca. Potrwa miesiąc/ Fot. Tatiana Adonis Ósma edycja ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski rozpoczęła się 1 czerwca. Potrwa miesiąc/ Fot. Tatiana Adonis

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