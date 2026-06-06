Kujawsko-pomorskie świętuje! Słuchamy muzyki, patrzymy w niebo, smakujemy [zdjęcia]

2026-06-06, 11:15 DW

Do 14 czerwca w Kujawsko-Pomorskiem królować będą muzyka, sztuka, wydarzenia popularyzujące naukę, spotkania z wyjątkowymi ludźmi i imprezy sportowe zorganizowane w ramach obchodów Święta Województwa/ Fot. mat. organizatorów

Do 14 czerwca w Kujawsko-Pomorskiem królować będą muzyka, sztuka, wydarzenia popularyzujące naukę, spotkania z wyjątkowymi ludźmi i imprezy sportowe zorganizowane w ramach obchodów Święta Województwa. Wiele atrakcji zaplanowano już na pierwszy czerwcowy weekend.

Fiesta Balonowa, Astrofestiwal, Targi Rzeczy Smacznych i koncerty odbywają się w regionie już 5, 6 i 7 czerwca.

Nasze relacje z wydarzeń - poniżej.

Uroczystą sesję sejmiku województwa we Włocławku zaplanowano na 8 czerwca.

Kulminacyjnym punktem obchodów są plenerowe koncerty z udziałem polskich gwiazd.

6 czerwca

7 czerwca





W związku z wydarzeniem już 6 czerwca zostanie zamknięty odcinek bulwarów między ulicami Bechiego i Towarową. Nie będzie można też przejechać przy Centrum Kultury Browar B.





13 czerwca o godz. 20 do Bydgoszczy powróci „Wyspa Kina”. Na Wyspie Młyńskiej wystąpią: Fukaj, Kacperczyk, Kasia Lins, Natalia Kukulska, Natalia Przybysz, Rafał Szatan, Renata Przemyk oraz Sound’N’Grace.

14 czerwca

10 czerwca

Fiesty Balonowej

Targi Rzeczy Smacznych

Relacja

- poniżej.



Harmonogram wydarzeń głównych Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2026

