Kujawsko-pomorskie świętuje! Słuchamy muzyki, patrzymy w niebo, smakujemy [zdjęcia]

2026-06-06, 11:15  DW
Do 14 czerwca w Kujawsko-Pomorskiem królować będą muzyka, sztuka, wydarzenia popularyzujące naukę, spotkania z wyjątkowymi ludźmi i imprezy sportowe zorganizowane w ramach obchodów Święta Województwa/ Fot. mat. organizatorów

Do 14 czerwca w Kujawsko-Pomorskiem królować będą muzyka, sztuka, wydarzenia popularyzujące naukę, spotkania z wyjątkowymi ludźmi i imprezy sportowe zorganizowane w ramach obchodów Święta Województwa/ Fot. mat. organizatorów

Do 14 czerwca w Kujawsko-Pomorskiem królować będą muzyka, sztuka, wydarzenia popularyzujące naukę, spotkania z wyjątkowymi ludźmi i imprezy sportowe zorganizowane w ramach obchodów Święta Województwa. Wiele atrakcji zaplanowano już na pierwszy czerwcowy weekend.

  • Fiesta Balonowa, Astrofestiwal, Targi Rzeczy Smacznych i koncerty odbywają się w regionie już 5, 6 i 7 czerwca.
  • Nasze relacje z wydarzeń - poniżej.
  • Uroczystą sesję sejmiku województwa we Włocławku zaplanowano na 8 czerwca.
  • Kulminacyjnym punktem obchodów są plenerowe koncerty z udziałem polskich gwiazd.

- W Roku Ludzi Kina z Kujaw i Pomorza uczcimy muzycznie regionalnych twórców kinematografii i muzyki filmowej - zapowiadają organizatorzy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Muzyczno-wizualny spektakl odbędzie się 6 czerwca w Toruniu o godz. 20.30 na Placu Cyrkowym na Rubinkowie: „Pod Wspólnym Niebem”. Wystąpią Grzegorz Hyży, Mela Koteluk, Kayah, Viki Gabor, Ralph Kaminski, Natalia Muianga, Natalia Nykiel oraz Fokus x Rahim.

7 czerwca o godz. 18 na Bulwarach Marszałka Piłsudskiego we Włocławku na koncercie „Fajansowe Sny” wystąpią Ania Dąbrowska, Andrzej Piaseczny, Grzegorz Hyży, Kayah, Piotr Rogucki, Reni Jusis, Tede i Tomasz Organek.

W związku z wydarzeniem już 6 czerwca zostanie zamknięty odcinek bulwarów między ulicami Bechiego i Towarową. Nie będzie można też przejechać przy Centrum Kultury Browar B.

13 czerwca o godz. 20 do Bydgoszczy powróci „Wyspa Kina”. Na Wyspie Młyńskiej wystąpią: Fukaj, Kacperczyk, Kasia Lins, Natalia Kukulska, Natalia Przybysz, Rafał Szatan, Renata Przemyk oraz Sound’N’Grace.

Tego samego dnia o godz. 19 odbędzie się spektakl muzyczny w Grudziądzu – „Przystań Wolności”. Na Bulwarach Nadwiślańskich największe przeboje zaprezentują: Michał Szpak, Ewelina Flinta, Modelki, Natalia Nykiel, Viki Gabor, Natasza, Margaret i Sebastian Fabijański.

Koncertem wieńczącym muzyczny maraton będzie wydarzenie „Na Soli” w Inowrocławiu. 14 czerwca o godz. 18 dla mieszkańców i turystów zaśpiewają Kamil Bednarek, Ewelina Lisowska, Tomasz Organek, Piotr Rogucki, Mariusz Lubomski, Ania Dąbrowska, Sławek Uniatowski i Tatiana Okupnik.

Koncert finałowy odbędzie się 10 czerwca w Dworze Artusa w Toruniu.

Nie można sobie też wyobrazić Święta Województwa bez Fiesty Balonowej - potrwa w Toruniu do 7 czerwca.

6 i 7 czerwca odbywają się Targi Rzeczy Smacznych w Toruniu (Muzeum Etnograficzne, godz. 10-18). W programie są pokazy kulinarne w wykonaniu znanych kucharzy, degustacje, kiermasz produktów tradycyjnych i regionalnych oraz koncert muzyki pop.

Relacja Michała Zaręby z Targów Rzeczy Smacznych - poniżej.
Harmonogram wydarzeń głównych Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2026

6 czerwca 2026 r. – Toruń | Koncert „Pod Wspólnym Niebem” | g. 20.30, Plac Cyrkowy
Artyści: Grzegorz Hyży, Mela Koteluk, Kayah, Viki Gabor, Ralph Kaminski, Natalia Muianga, Natalia Nykiel, Fokus & Rahim

7 czerwca 2026 r. – Włocławek | „Fajansowe Sny” | g. 18.00
Artyści: Grzegorz Hyży, Tede, Tomasz Organek, Piotr Rogucki, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Kayah, Reni Jusis

6-7 czerwca 2026 r. – Toruń | Muzeum Etnograficzne | godz. 10-18 | Targi Rzeczy Smacznych
Kucharze: Karol Okrasa, Kinga Paruzel, Ewa Politowska, Mirosława Wilk, Marcin Szukaj, Mateusz Balcerek | Artyści: Anna Rusowicz, Mateusz Ziółko

12 czerwca 2026 r. – Toruń | (Wola Zamkowa 12 A) | godzina (10.00 – 14.00) Przystanek JP2
W programie: spotkania z zaproszonymi gośćmi, warsztaty dla młodzieży i rodzin, strefa sportowa i strefa relaksu

13 czerwca 2026 r. – Bydgoszcz | „Wyspa Kina” | g. 20.00
Artyści: Fukaj, Kacperczyk, Kasia Lins, Natalia Kukulska, Natalia Przybysz, Rafał Szatan, Renata Przemyk, Sound’N’Grace

13 czerwca 2026 r. – Grudziądz | „Przystań Wolności” | g. 19.00
Artyści: Michał Szpak, Ewelina Flinta, Modelki, Natalia Nykiel, Viki Gabor, Natasza, Margaret, Sebastian Fabijański

14 czerwca 2026 r. – Inowrocław | „Na Soli”| g. 18.00
Artyści: Kamil Bednarek, Ewelina Lisowska, Tomasz Organek, Piotr Rogucki, Mariusz Lubomski, Ania Dąbrowska, Sławek Uniatowski, Tatiana Okupnik


Astrofestiwal w Toruniu

Targi Rzeczy Smacznych w Toruniu

6 i 7 czerwca odbywają się Targi Rzeczy Smacznych w Toruniu/ Fot. Michał Zaręba 6 i 7 czerwca odbywają się Targi Rzeczy Smacznych w Toruniu/ Fot. Michał Zaręba 6 i 7 czerwca odbywają się Targi Rzeczy Smacznych w Toruniu/ Fot. Michał Zaręba Astrofestiwal w Toruniu/Fot Michał Zaręba Astrofestiwal w Toruniu/Fot Michał Zaręba Astrofestiwal w Toruniu/Fot Michał Zaręba

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