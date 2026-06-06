Kujawsko-pomorskie świętuje! Koncerty, animacje, spotkania z ludźmi nauki i sportu potrwają do połowy czerwca

2026-06-06, 11:15 DW

Do 14 czerwca w Kujawsko-Pomorskiem królować będą muzyka, sztuka, wydarzenia popularyzujące naukę, spotkania z wyjątkowymi ludźmi i imprezy sportowe zorganizowane w ramach obchodów Święta Województwa/ Fot. mat. organizatorów

Do 14 czerwca w Kujawsko-Pomorskiem królować będą muzyka, sztuka, wydarzenia popularyzujące naukę, spotkania z wyjątkowymi ludźmi i imprezy sportowe zorganizowane w ramach obchodów Święta Województwa. Wiele atrakcji zaplanowano już na pierwszy czerwcowy weekend.

Fiesta Balonowa, Astrofestiwal, Targi Rzeczy Smacznych i koncerty odbywają się w regionie już 5, 6 i 7 czerwca. Główne wydarzenie – uroczystą sesję sejmiku województwa we Włocławku – zaplanowano na 8 czerwca.



Kulminacyjnym punktem obchodów są plenerowe koncerty z udziałem polskich gwiazd.



- W Roku Ludzi Kina z Kujaw i Pomorza uczcimy muzycznie regionalnych twórców kinematografii i muzyki filmowej - zapowiadają organizatorzy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Muzyczno-wizualny spektakl odbędzie się 6 czerwca w Toruniu o godz. 20.30 na Placu Cyrkowym na Rubinkowie: „Pod Wspólnym Niebem”. Wystąpią Grzegorz Hyży, Mela Koteluk, Kayah, Viki Gabor, Ralph Kaminski, Natalia Muianga, Natalia Nykiel oraz Fokus x Rahim.



7 czerwca o godz. 18 na Bulwarach Marszałka Piłsudskiego we Włocławku na koncercie „Fajansowe Sny” wystąpią Ania Dąbrowska, Andrzej Piaseczny, Grzegorz Hyży, Kayah, Piotr Rogucki, Reni Jusis, Tede i Tomasz Organek.





W związku z wydarzeniem już 6 czerwca zostanie zamknięty odcinek bulwarów między ulicami Bechiego i Towarową. Nie będzie można też przejechać przy Centrum Kultury Browar B.





13 czerwca o godz. 20 do Bydgoszczy powróci „Wyspa Kina”. Na Wyspie Młyńskiej wystąpią: Fukaj, Kacperczyk, Kasia Lins, Natalia Kukulska, Natalia Przybysz, Rafał Szatan, Renata Przemyk oraz Sound’N’Grace.

14 czerwca

10 czerwca

Fiesty Balonowej

Targi Rzeczy Smacznych

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Harmonogram wydarzeń głównych Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2026

