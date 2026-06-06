Mija 35 lat od wizyty papieża Jana Pawła II we Włocławku. To była jego IV pielgrzymka do Polski

2026-06-06, 16:00  Radosław Jagieła/DW
Jan Paweł II /fot. Dennis Jarvis, Wikipedia

Jan Paweł II /fot. Dennis Jarvis, Wikipedia

Papież z Polski 6 czerwca 1991 roku spotkał się we włocławskiej katedrze z katechetami, nauczycielami i uczniami, a później także z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego. Dzień później na lotnisku aeroklubu w podwłocławskim Kruszynie Jan Paweł II odprawił mszę świętą dla tysięcy wiernych.

Rocznica wizyty Ojca Świętego zostanie upamiętniona.

  • 6 czerwca o godz. 18 przy kościele w Kruszynie zaplanowano koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
  • O godz. 19 na Placu Katedralnym we Włocławku będzie można zobaczyć film dokumentalny „Mój wujek Papież”.

W niedzielę o godz. 12 w Kruszynie rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem biskupa włocławskiego, Krzysztofa Wętkowskiego. Zaplanowano też odsłonięcie pamiątkowego medalionu. Po mszy o godz. 18 w katedrze we Włocławku odbędzie się koncert organowy.

Włocławek

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