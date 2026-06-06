14-latka jest w ciężkim stanie po wypadku na hulajnodze elektrycznej w Grudziądzu

2026-06-06, 09:05  Dorota Witt
Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 55, na wjeździe do Grudziądza/ Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 55, na wjeździe do Grudziądza/ Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa dziecku na hulajnodze - to wstępna przyczyna tragicznego wypadku, jaką podają grudziądzcy policjanci.

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 55, na wjeździe do Grudziądza.

- 21-latek kierujący autem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa 14-latce kierującej hulajnogą elektryczną. Była z nią rówieśniczka. Druga dziewczynka zdążyła odskoczyć, a kierująca przyjęła całe uderzenie na siebie. W stanie ciężkim została przewieziona do szpitala - informuje PR PiK asp. Łukasz Kowalczyk z grudziądzkiej policji.

Kierowcy zatrzymano prawo jazdy. O dalszych krokach w tej sprawie zdecyduje sąd.

Grudziądz
wypadek
Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 55, na wjeździe do Grudziądza/ Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 55, na wjeździe do Grudziądza/ Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 55, na wjeździe do Grudziądza/ Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 55, na wjeździe do Grudziądza/ Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 55, na wjeździe do Grudziądza/ Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 55, na wjeździe do Grudziądza/ Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

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