14-latka jest w ciężkim stanie po wypadku na hulajnodze elektrycznej w Grudziądzu

2026-06-06, 09:05 Dorota Witt

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 55, na wjeździe do Grudziądza/ Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa dziecku na hulajnodze - to wstępna przyczyna tragicznego wypadku, jaką podają grudziądzcy policjanci.

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 55, na wjeździe do Grudziądza.



- 21-latek kierujący autem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa 14-latce kierującej hulajnogą elektryczną. Była z nią rówieśniczka. Druga dziewczynka zdążyła odskoczyć, a kierująca przyjęła całe uderzenie na siebie. W stanie ciężkim została przewieziona do szpitala - informuje PR PiK asp. Łukasz Kowalczyk z grudziądzkiej policji.



Kierowcy zatrzymano prawo jazdy. O dalszych krokach w tej sprawie zdecyduje sąd.