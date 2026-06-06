Biegacze z mapami opanowali toruńską Starówkę. Najwytrwalszy ma 80 lat! [zdjęcia]

2026-06-06, 20:00 Michał Zaręba/DW

Wiek nie odgrywał większej roli – liczyły się spostrzegawczość, szybkość i umiejętność orientacji w terenie/ Fot. Michał Zaręba

To uczestnicy Mistrzostw Polski w Biegu na Orientację. Wystartowali na Bulwarze Filadelfijskim - z mapami w ręku!

Wiek nie odgrywał większej roli – liczyły się spostrzegawczość, szybkość i umiejętność orientacji w terenie.



- Przyjechałam z Warszawy. To piękne, że można poznać najciekawsze zakamarki i bardzo nieoczywiste miejsca - cieszyła się jedna z uczestniczek zawodów.



- Do czytania mapy przydaje się lupa, bo jest ona w skali 1:3000. Bramka, w którą trzeba wbiec, ma na niej długość 2 mm. Przez lupę widzę, że jest przejście i przechodzę - mówił biegacz z Gdyni.



Bartosz Pawlak ze Stowarzyszenia Eco Active, organizator Mistrzostw Polski w Biegu na Orientację, podkreśla, że najstarszy uczestnik ma ponad 80 lat. - Przede wszystkim liczy się czytanie mapy. Trzeba bardzo szybko podejmować decyzje. Trasy są tak zaplanowane, żeby były bardzo ciekawe warianty do wyboru - dodaje.



Do pokonania uczestnicy mieli ponad 4 kilometry.



Więcej w relacji Michała Zaręby - poniżej.