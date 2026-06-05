Trzy samochody zderzyły się na drodze krajowej nr 15. Lądował śmigłowiec LPR [aktualizacja]

2026-06-05, 15:58  Tatiana Adonis/DW
Trzy samochody zderzyły się na drodze krajowej nr 15

Trzy samochody zderzyły się na drodze krajowej nr 15

Do wypadku doszło w Jajkowie w powiecie brodnickim. Dwie osoby trafiły do szpitala.

W gminie Brzozie zderzyły się samochód ciężarowy i dwie osobówki. DK15 na wysokości Jajkowa była zablokowana. Pracowało tam sześć zastępów strażaków. Trzy osoby potrzebowały pomocy medyków na miejscu. Dwie trafiły do szpitala.

Wstępnie ustalono, że winę za zdarzenie ponosi kierowca samochodu ciężarowego, który nie zachował ostrożności i najechał na tył osobówki, która z kolei uderzyła w auto przed nią.

Brodnica
wypadek

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