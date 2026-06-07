Włocławek fajansem stoi! W parku na Słodowie pojawi się talerz o średnicy trzech metrów [zdjęcia]

2026-06-07, 12:00 Radosław Jagieła/DW

Fajansowy talerz/ Fot. Urząd Miasta Włocławek

Wyjątkowa ozdoba to jeden z projektów wybranych przez mieszkańców w budżecie obywatelskim.

Pomysłodawcą ozdoby jest Jakub Sztejnwald. Zainspirował się innymi, które już we Włocławku są - wielką cukiernicą i wielkim fajansowym „Wickiem”.



- Chcę kontynuować tę inicjatywę. Dobrze byłoby, żeby więcej elementów fajansowych było w przestrzeni publicznej we Włocławku - mówi Jakub Sztejnwald.



Talerz został ręcznie ozdobiony motywami kwiatowymi przez kilkadziesiąt włocławskich malarek. Powstał w fabryce fajansu zarządzanej przez Tyberiusza Rajsa.



- Ten wielki fajansowy talerz nie jest tak naprawdę zrobiony z fajansu, z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby można było uzyskać tak duży rozmiar, a po drugie, żeby wydłużyć jego trwałość do maksimum. Pozostałe pomniki, które są we Włocławku, a przypominają fajans, czyli między innymi cukiernica i piłka do koszykówki, też są zrobione z konglomeratu, żeby cieszyły oko przez wiele lat - mówi Tyberiusz Rajs.



Całkowity koszt projektu to niemal 120 tysięcy złotych. Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter, talerz prawdopodobnie zostanie ustawiony jeszcze w czerwcu.



Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.