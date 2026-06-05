Odgłosy z MotoParku Toruń nie przeszkadzają nietoperzom? Jest opinia RDOŚ [Temat Tygodnia]

2026-06-05, 19:12 Michał Zaręba/DW

Rzecznik prezydenta i kierownictwo MotoParku odpowiadali wcześniej, że przeprowadzone w poprzednich latach pomiary hałasu nie wykazały przekroczeń norm emisji do środowiska/fot. Michał Zaręba

Oceniany przez RDOŚ był m.in wpływ hałasu dobiegającego z rejonu toruńskiego MotoParku na siedliska nietoperzy - przekazał Polskiemu Radiu PiK rzecznik prezydenta Marcin Centkowski,

Wracamy do sprawy petycji mieszkańców, którzy zwrócili się do prezydenta Torunia o przeprowadzenie rzetelnych pomiarów hałasu dobiegającego z toruńskiego MotoParku.



- Z informacji, które otrzymaliśmy od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wynika, że odległość od MotoParku do obszaru Natura 2000 Forty w Toruniu wynosi około 4 km. Tym samym w ocenie RDOŚ w Bydgoszczy faktyczny wpływ oddziaływania Motoparku na siedliska zimujących nietoperzy w obrębie Natura 2000 jest mało prawdopodobny - mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.



Rzecznik prezydenta i kierownictwo MotoParku odpowiadali wcześniej, że przeprowadzone w poprzednich latach pomiary hałasu nie wykazały przekroczeń norm emisji do środowiska. Autorzy petycji przekazali PR PiK, że do sprawy odniosą się w odpowiednim momencie.