Remont, rewolucja na torach i duże zmiany w rozkładach jazdy w Toruniu

2026-06-06, 08:00 Mariusz Luda/DW

Od 8 czerwca w związku z modernizacją torowiska Torunian czekają zmiany w kursowaniu miejskiej komunikacji/ Fot. Mariusz Luda

Od najbliższego poniedziałku (8 czerwca) w związku z modernizacją torowiska na ul. Konstytucji 3 Maja pasażerów czekają zmiany w rozkładach jazdy.

Całkowicie wstrzymany zostanie ruch tramwajów nr 1, 5 i 6, a na skrzyżowaniu Szosy Lubickiej ze Śląskiego powstanie rozjazd nakładkowy. Prace potrwają do 31 sierpnia 2026 roku.



- Zostanie uruchomiona linia tramwajowa nr 9, zastępcza linia - informuje rzecznik toruńskiego MZK, Sylwia Derengowska. - Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania tramwajów w linii nr 3 na całej trasie. Na trasie od pętli Olimpijska P&R do Alei Solidarności zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa ZT5, a od 10 czerwca linia tramwajowa nr 1 kursować będzie na skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku Przy Skarpie (i z powrotem). Linia ta kursować będzie w obu kierunkach przez Aleję św. Jana Pawła II i Wały gen. Sikorskiego - dodaje.



Mamy też dobrą wiadomość dla pasażerów: od 8 czerwca na swoje stałe trasy wracają tramwaje linii nr 2, 4 oraz 7 . Tramwaje w ciągu ul. Kościuszki będą kursować po nowym torze północnym. Mamy też dobrą wiadomość dla pasażerów:. Tramwaje w ciągu ul. Kościuszki będą kursować po nowym torze północnym. Nowe rozkłady jazdy są już dostępne dla pasażerów na stronie MZK Toruń, tutaj.