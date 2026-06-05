Przyroda ma swoje święto. Działania dla klimatu to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Środowiska

2026-06-05, 22:28 Marcin Doliński/BN

Światowy Dzień Środowiska/fot. Marcin Doliński

W piątek (5 czerwca) obchodzimy Światowy Dzień Środowiska. To moment nad zastanowieniem się, w jaki sposób dbać o otaczającą nas przyrodę.

Otwarte w tleniu Centrum Czynnej Ochrony Przyrody to miejsce, gdzie w teorii i praktyce dba się o naszą przyrodę i środowisko. Tych form ochrony naszej planety jest kilka. - Najbardziej widoczną częścią naszej działalności jest prowadzenie edukacji ekologicznej - mówi dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego Daniel Siewert. - Drugim elementem jest czynna ochrona - ona nie zawsze jest widoczna i tak ma być. Te elementy, które są naszymi perłami, mają pozostać poza wpływem człowieka - dodaje.



Światowy Dzień Środowiska ustanowiono w 1972 roku ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych.