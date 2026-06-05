Dziecko wypadło z okna na 11. piętrze wieżowca przy ul. Wiejskiej we Włocławku [nowe ustalenia PR PiK]
5-letnia dziewczynka wypadła z 11. piętra wieżowca przy ul. Wiejskiej we Włocławku. Upadła na zarośla. Na miejscu pojawiły się służby, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dziecko przeżyło upadek.
Do wypadku doszło tuż po godzinie dziesiątej. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował 5-latkę do jednego z bydgoskich szpitali. Otrzymaliśmy informację, że jej stan jest krytyczny.
Śledczy ustalają okoliczności wypadku, a te są dramatyczne. W chwili zdarzenia w mieszkaniu była matka dziewczynki. Kobieta była pijana. Trzeźwieje teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Jej przesłuchanie na razie nie jest możliwe.
Wiele przemawia za tym, że kobieta usłyszy zarzut narażenia córeczki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara do trzech lat więzienia. Z powodu tego, że na matce ciąży ustawowy obowiązek opieki nad nieletnią, kara może być podwyższona do pięciu lat więzienia.