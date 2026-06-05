Dziecko wypadło z okna na 11. piętrze wieżowca przy ul. Wiejskiej we Włocławku [nowe ustalenia PR PiK]

2026-06-05, 11:35 Marek Ledwosiński/BN

LPR na miejscu/fot. KM PSP Włocławek

5-letnia dziewczynka wypadła z 11. piętra wieżowca przy ul. Wiejskiej we Włocławku. Upadła na zarośla. Na miejscu pojawiły się służby, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dziecko przeżyło upadek.

Do wypadku doszło tuż po godzinie dziesiątej. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował 5-latkę do jednego z bydgoskich szpitali. Otrzymaliśmy informację, że jej stan jest krytyczny.



Śledczy ustalają okoliczności wypadku, a te są dramatyczne. W chwili zdarzenia w mieszkaniu była matka dziewczynki. Kobieta była pijana. Trzeźwieje teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Jej przesłuchanie na razie nie jest możliwe.





- W toku pierwszych czynności ustalono, że w mieszkaniu dziecko przebywało razem z 21-letnią matką, która w chwili zdarzenia spała i była pod wypływem alkoholu. Po przebadaniu wynik oscylował około 1 promila alkoholu w organizmie kobiety i wartość była rosnąca. Wstępnie ustalono, że kobieta mogła znajdować się pod wpływem marihuany - informuje prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

