Nowa promocyjna akcja w regionie. Ma pokazywać województwo jako „konstelacje dobrych miejsc” [zdjęcia]
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna rozpoczyna nową akcję promocyjną - „Lato w Konstelacjach”. Ma pokazywać region nie jako zbiór pojedynczych atrakcji, ale jako powiązane ze sobą „konstelacje dobrych miejsc”.
Do końca wakacji będą też organizowane specjalne wydarzenia plenerowe. - Chodzi o wskazanie punktów, w których możemy spędzić weekend czy dni w tygodniu, wskazując, że w każdej marce naszego województwa, na każdym jego terenie dzieje się coś ciekawego - mówi Beata Sawińska, prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
Będą się również odbywały pikniki. - Z naszymi partnerami i członkami wypracowaliśmy format pikników pod kujawskim niebem, które realizowane będą w Ciechocinku, w Inowrocławiu i Kruszwicy - informuje Beata Sawińska. Z kolei w Dolinie Dolnej Wisły odbędą się „Wiślane Wici” w Chełmnie i Grudziądzu.
Najbliższe wydarzenie już 20 czerwca. Będzie to Święto Turystyki Naturalnej w Tleniu. Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej poniżej.
Program „Lata w Konstelacjach” zawierający wydarzenia, które przed nami:
- 20 czerwca – Święto Turystyki Naturalnej w Tleniu;
- 23 czerwca – Wiślane Wici – Wianki nad Wisłą w Grudziądzu;
- 4 lipca – Region Aktywnej Edukacji w Żninie
- 2 sierpnia – piknik pod Kujawskim Niebem w Inowrocławiu;
- 15–16 sierpnia – Wiślane Wici – Weekend nad Wisłą w Chełmnie;
- 29 sierpnia – piknik pod Kujawskim Niebem w Ciechocinku;
- 20 września – piknik pod Kujawskim Niebem w Kruszwicy.