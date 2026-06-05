Nowa promocyjna akcja w regionie. Ma pokazywać województwo jako „konstelacje dobrych miejsc” [zdjęcia]

2026-06-05, 18:19 Monika Kaczyńska/BN

„Lato w Konstelacjach” w Brodnicy/fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna rozpoczyna nową akcję promocyjną - „Lato w Konstelacjach”. Ma pokazywać region nie jako zbiór pojedynczych atrakcji, ale jako powiązane ze sobą „konstelacje dobrych miejsc”.

Do końca wakacji będą też organizowane specjalne wydarzenia plenerowe. - Chodzi o wskazanie punktów, w których możemy spędzić weekend czy dni w tygodniu, wskazując, że w każdej marce naszego województwa, na każdym jego terenie dzieje się coś ciekawego - mówi Beata Sawińska, prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.



Będą się również odbywały pikniki. - Z naszymi partnerami i członkami wypracowaliśmy format pikników pod kujawskim niebem, które realizowane będą w Ciechocinku, w Inowrocławiu i Kruszwicy - informuje Beata Sawińska. Z kolei w Dolinie Dolnej Wisły odbędą się „Wiślane Wici” w Chełmnie i Grudziądzu.



Najbliższe wydarzenie już 20 czerwca. Będzie to Święto Turystyki Naturalnej w Tleniu. Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej poniżej.



20 czerwca – Święto Turystyki Naturalnej w Tleniu;

23 czerwca – Wiślane Wici – Wianki nad Wisłą w Grudziądzu;

4 lipca – Region Aktywnej Edukacji w Żninie

2 sierpnia – piknik pod Kujawskim Niebem w Inowrocławiu;

15–16 sierpnia – Wiślane Wici – Weekend nad Wisłą w Chełmnie;

29 sierpnia – piknik pod Kujawskim Niebem w Ciechocinku;

20 września – piknik pod Kujawskim Niebem w Kruszwicy.