Przemoc domowa, nielegalny hazard i jazda po alkoholu. Ukraińcy z regionu odesłani do kraju

Do zatrzymań doszło we Włocławku, Aleksandrowie Kujawskim oraz w Bydgoszczy /fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Do zatrzymań doszło we Włocławku, Aleksandrowie Kujawskim oraz w Bydgoszczy podczas prowadzonych kontroli legalności pobytu cudzoziemców - informuje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Mężczyźni otrzymali decyzje zobowiązujące do przymusowego powrotu oraz wieloletnie zakazy ponownego wjazdu do Polski i państw strefy Schengen. Pod konwojem zostali doprowadzeni do granicy i przekazani stronie ukraińskiej.



Pierwszym z zatrzymanych był obywatel Ukrainy podejrzany o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad członkami swojej rodziny. Kolejny cudzoziemiec prowadził działalność związaną z funkcjonowaniem punktu wyposażonego w niezarejestrowane automaty do gier hazardowych. Z kolei trzeci z mężczyzn został zatrzymany za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu, stwarzając tym samym zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.



W związku z naruszeniem polskiego prawa Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wszczął wobec cudzoziemców postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących do przymusowego powrotu. Dodatkowo, wobec mężczyzn orzeczono zakazy ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres od 5 do 6 lat.





Nadwiślański Oddział Straży Granicznej konsekwentnie podejmuje działania wobec cudzoziemców, którzy swoim zachowaniem naruszają obowiązujący porządek prawny oraz stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.