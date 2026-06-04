Kolej na zmiany, kolej na kobiety. Wkrótce konferencja w Żninie

2026-06-04, 22:32 Agata Raczek / TB

Konferencja „Kolej na kobiety – Mobilność z równowagą” odbędzie się 10 i 11 czerwca w Cukrowni Żnin. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Czy większy udział kobiet może pomóc w rozwoju transportu i komunikacji publicznej? O tym będą rozmawiać uczestnicy ogólnopolskiej konferencji „Kolej na kobiety – Mobilność z równowagą” w Żninie.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele branży kolejowej, administracji publicznej, nauki i biznesu. W programie znalazły się m.in.dyskusje o roli kobiet w nowoczesnym transporcie



- W naszym regionie Stowarzyszenie Transportu Publicznego zdecydowało o organizacji konferencji związanej z ustawą, która ustawia parytety dotyczące kobiet - mówi Dorota Markiewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Transportu Publicznego. - Chcemy pokazać ich szczególną rolę.



Konferencja odbędzie się 10 i 11 czerwca w Cukrowni Żnin.



Podczas konferencji podpisana zostanie „Deklaracja Wsparcia Kobiet w Branży Transportowej”. Wydarzenie zostało objęte patronem honorowym Ministerstwa Infrastruktury.