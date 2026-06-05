Trwa nabór kandydatów do tytułów „Ambasador Kociewia" i „Perełka Kociewia"

2026-06-05, 12:21 TB / Materiały organizatorów

„Ambasadorem Kociewia" w 2018 roku został Wojciech Cejrowski. / Fot. Materiały organizatorów

Tytuły przyznawane są osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom, które swoją działalnością promują Kociewie, wspierają rozwój regionu oraz pielęgnują jego kulturę, historię i tradycję.

Inicjatywa nadawania tytułu „Ambasadora Kociewia" została zapoczątkowana w 2018 roku przez środowisko regionalistów skupione wokół Tomasza Damaszka. Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: indywidualnej, zbiorowej i biznesowej. Wśród laureatów znajdują się osoby związane z kulturą, edukacją, nauką, sportem czy działalnością społeczną, a także stowarzyszenia, fundacje, instytucje oraz firmy szczególnie zasłużone dla promocji i rozwoju Kociewia.



Od 2019 roku funkcjonuje również kategoria biznesowa, w której doceniane są przedsiębiorstwa mające związek z regionem, wspierające lokalną gospodarkę, tworzące miejsca pracy oraz angażujące się w organizację i sponsoring wydarzeń odbywających się na Kociewiu.



Organizatorzy pamiętają także o młodym pokoleniu. Dla osób, które nie ukończyły 35. roku, przeznaczony jest tytuł „Perełki Kociewia". Warunkiem jego otrzymania jest działalność przyczyniająca się do promocji regionu.



Laureatów tegorocznej edycji poznamy podczas VI Walnych Plachandrów, które odbędą się 15 sierpnia 2026 roku w Pelplinie. Kandydatury należy zgłaszać do 30 czerwca 2026 r. na adres: Kasztelania Bytońska, Bytonia, ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo z dopiskiem: Ambasador Kociewia lub Perełka Kociewia na specjalnych drukach dostępnych na stronie internetowej www.kociewie24.eu