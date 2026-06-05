Które drzewo w Bydgoszczy jest najpiękniejsze? Czekają na zgłoszenia

2026-06-05, 11:48  Natasza Trzebuchowska / TB
Tak prezentuje się ubiegłoroczny zwycięzca - dąb szypułkowy, który rośnie na terenie Politechniki Bydgoskiej. / Fot. FB Stowarzyszenia MODrzew

Tak prezentuje się ubiegłoroczny zwycięzca - dąb szypułkowy, który rośnie na terenie Politechniki Bydgoskiej. / Fot. FB Stowarzyszenia MODrzew

Ruszyła szósta edycja plebiscytu na Bydgoskie Drzewo Roku. Przed rokiem tytuł trafił do dębu, który rośnie na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej.

Tegorocznych kandydatów można zgłaszać tylko do końca lipca. Jak to zrobić? Na adres zielonomi@modrzew.org.pl należy przesłać zgłoszenie zawierające:

  • gatunek drzewa,
  • adres lub opis lokalizacji,
  • zdjęcie drzewa
  • jego historię.
Każda osoba, organizacja lub instytucja może zgłosić jedno drzewo. Wyniki plebiscytu poznamy w październiku.
  • Więcej szczegółów oraz regulamin plebiscytu TUTAJ.

Bydgoszcz

Region

Nietypowa wystawa w szpitalu w Świeciu. Co można zobaczyć [zdjęcia]

Nietypowa wystawa w szpitalu w Świeciu. Co można zobaczyć? [zdjęcia]

2026-06-05, 15:52
Problemy kierowców na przejeździe kolejowym w Laskowicach niedaleko Świecia

Problemy kierowców na przejeździe kolejowym w Laskowicach niedaleko Świecia

2026-06-05, 15:01
Okradali bydgoskie lokale i stacje benzynowe. Mnożą się zarzuty, działali w warunkach recydywy [zdjęcia i wideo]

Okradali bydgoskie lokale i stacje benzynowe. Mnożą się zarzuty, działali w warunkach recydywy [zdjęcia i wideo]

2026-06-05, 14:18
Kamienie z kajakowego toru górskiego w Bydgoszczy trafią na podbudowę bulwarów nad Brdą - ustaliło PR PiK

Kamienie z kajakowego toru górskiego w Bydgoszczy trafią na podbudowę bulwarów nad Brdą - ustaliło PR PiK

2026-06-05, 12:41
Trwa nabór kandydatów do tytułów Ambasador Kociewia i Perełka Kociewia

Trwa nabór kandydatów do tytułów „Ambasador Kociewia" i „Perełka Kociewia"

2026-06-05, 12:21
Znamy przyczynę śmierci ofiar wypadku w miejscowości Brzuze w powiecie rypińskim

Znamy przyczynę śmierci ofiar wypadku w miejscowości Brzuze w powiecie rypińskim

2026-06-05, 12:06
Dziecko wypadło z okna na 11. piętrze wieżowca przy ul. Wiejskiej we Włocławku [nowe ustalenia PR PiK]

Dziecko wypadło z okna na 11. piętrze wieżowca przy ul. Wiejskiej we Włocławku [nowe ustalenia PR PiK]

2026-06-05, 11:35
Przemoc domowa, nielegalny hazard i jazda po alkoholu. Ukraińcy z regionu odesłani do kraju

Przemoc domowa, nielegalny hazard i jazda po alkoholu. Ukraińcy z regionu odesłani do kraju

2026-06-05, 09:49
37 lat od pierwszych, częściowo wolnych wyborów. Dr Arkadiusz Kierys: Prędzej czy później rządzący oddaliby władzę [Rozmowa Dnia]

37 lat od pierwszych, częściowo wolnych wyborów. Dr Arkadiusz Kierys: Prędzej czy później rządzący oddaliby władzę [Rozmowa Dnia]

2026-06-05, 08:48

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę