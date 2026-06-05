Które drzewo w Bydgoszczy jest najpiękniejsze? Czekają na zgłoszenia

2026-06-05, 11:48 Natasza Trzebuchowska / TB

Tak prezentuje się ubiegłoroczny zwycięzca - dąb szypułkowy, który rośnie na terenie Politechniki Bydgoskiej. / Fot. FB Stowarzyszenia MODrzew

Ruszyła szósta edycja plebiscytu na Bydgoskie Drzewo Roku. Przed rokiem tytuł trafił do dębu, który rośnie na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej.

Tegorocznych kandydatów można zgłaszać tylko do końca lipca. Jak to zrobić? Na adres zielonomi@modrzew.org.pl należy przesłać zgłoszenie zawierające:

gatunek drzewa,

adres lub opis lokalizacji,

zdjęcie drzewa

jego historię.

Każda osoba, organizacja lub instytucja może zgłosić jedno drzewo. Wyniki plebiscytu poznamy w październiku.