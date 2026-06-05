Które drzewo w Bydgoszczy jest najpiękniejsze? Czekają na zgłoszenia
Ruszyła szósta edycja plebiscytu na Bydgoskie Drzewo Roku. Przed rokiem tytuł trafił do dębu, który rośnie na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej.
Tegorocznych kandydatów można zgłaszać tylko do końca lipca. Jak to zrobić? Na adres zielonomi@modrzew.org.pl należy przesłać zgłoszenie zawierające:
- gatunek drzewa,
- adres lub opis lokalizacji,
- zdjęcie drzewa
- jego historię.
- Więcej szczegółów oraz regulamin plebiscytu TUTAJ.