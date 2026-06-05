Nietypowa wystawa w szpitalu w Świeciu. Co można zobaczyć? [zdjęcia]

2026-06-05, 20:12 Marcin Doliński / TB

Ekspozycja powstała z okazji 171 lat istnienia szpitala. / Fot. Marcin Doliński

Są zdjęcia, listy, sprzęt medyczny i inne pamiątki. W Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego otwarto Salę Pamięci.

- Nasz szpital jest najdłużej działającym szpitalem, który zajmuje się zdrowiem psychicznym w Polsce - mówi dyrektor Dariusz Rutkowski. - Zależało nam, aby upamiętnić tę historię. Stworzyliśmy przepiękne miejsce z różnymi pamiątkami, zdjęciami, książkami. Architektura tego miejsca również jest wyjątkowa. Mamy tutaj jedyne w naszym budynku ceglane sklepienie.



Wystawę, która opowiada o 171-letniej historii szpitala, można oglądać w budynku administracji - od pn. do pt. Dyrekcja apeluje do osób, które posiadają pamiątki związane z placówką, aby zechciały się nimi podzielić. Dzięki temu uda się jeszcze bardziej uatrakcyjnić wystawę.