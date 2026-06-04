W długi weekend policjanci z regionu pracują dwa razy więcej. Będzie mnóstwo kontroli

2026-06-04, 08:00 Tatiana Adonis/KB

Mundurowi zapewniają, że będą szczególnie czujni w przedłużony weekend/fot. KWP Bydgoszcz

Tegoroczny przedłużony weekend związany ze Świętem Bożego Ciała oznacza większy ruch na drogach i więcej pracy dla policjantów. Mundurowi zapewniają, że będą szczególnie czujni.

Policyjna akcja zaczęła się już 3 czerwca i potrwa do niedzieli 7 czerwca.

Biorąc pod uwagę sezon dla motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów oraz liczbę zdarzeń drogowych z ich udziałem, funkcjonariusze będą egzekwować od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości oraz właściwego zachowania wobec użytkowników pojazdów jednośladowych. Poza tym policjanci w tych dniach będą:





eliminować z ruchu kierujących będących pod wpływem alkoholu,

reagować na wykroczenia szczególnie niebezpieczne, tj. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie,

kontrolować stan techniczny pojazdów, ze zwróceniem uwagi na oświetlenie i stan ogumienia,

sprawdzać czy wszyscy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa oraz czy dzieci przewożone są w fotelikach,

zwracać uwagę na prawidłowe poruszanie się pieszych oraz używanie przez nich odblasków po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

doszło do 15 wypadków drogowych

W tych dniach (3 czerwca od godz. 18:00 do 22:00; 4 czerwca od godz. 8:00 do 22:00) obowiązuje także zakaz poruszania się w miastach ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyłączeniem autobusów