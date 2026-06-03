13-latka z objawami zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy działali w bloku w Inowrocławiu [AKTUALIZACJA]

13-latka z objawami zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy działali w bloku w Inowrocławiu/fot. kpt. Kościński Mateusz/ KM PSP Inowrocław

W środę (3.06.) po godz. 17:00 strażacy zostali wezwani do budynku przy ul. Lipowej w Inowrocławiu. Dostali zgłoszenie, że ktoś się zatruł tlenkiem węgla. Na miejscu zrobili pomiary i potwierdzili obecność czadu.

Trzeba było udzielić pomocy nastolatce z objawami zatrucia tym gazem. Dziewczyna została przewieziona do szpitala.





Okazało się, że winowajcą był gazowy podgrzewacz wody typu Junkers. W trakcie działań ustalono, że w mieszkaniu nie ma czujnika tlenku węgla , który mógłby w porę zaalarmować mieszkańców o występującym zagrożeniu.

Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest gazem szczególnie niebezpiecznym. Nie posiada zapachu, barwy ani smaku, przez co jest niewykrywalny dla człowieka bez zastosowania odpowiednich urządzeń alarmowych. Jego obecność może prowadzić do utraty przytomności, trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.

Państwowa Straż Pożarna nieustannie apeluje o montaż czujników tlenku węgla oraz czujników dymu w domach i mieszkaniach . Urządzenia te stanowią skuteczne narzędzie wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem i wielokrotnie przyczyniły się do uratowania życia oraz zdrowia mieszkańców.

Strażacy przypominają również o obowiązku regularnego wykonywania przeglądów instalacji gazowych , przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz o zapewnieniu właściwej wentylacji pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia grzewcze.