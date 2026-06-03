13-latka z objawami zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy działali w bloku w Inowrocławiu [AKTUALIZACJA]
W środę (3.06.) po godz. 17:00 strażacy zostali wezwani do budynku przy ul. Lipowej w Inowrocławiu. Dostali zgłoszenie, że ktoś się zatruł tlenkiem węgla. Na miejscu zrobili pomiary i potwierdzili obecność czadu.
W mieszkaniu przebywały z dziewczynką dwie osoby dorosłe. Ewakuowano jedynie lokatorów z jednego mieszkania. Nie ma informacji o innych poszkodowanych.
- Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest gazem szczególnie niebezpiecznym. Nie posiada zapachu, barwy ani smaku, przez co jest niewykrywalny dla człowieka bez zastosowania odpowiednich urządzeń alarmowych. Jego obecność może prowadzić do utraty przytomności, trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.
- Państwowa Straż Pożarna nieustannie apeluje o montaż czujników tlenku węgla oraz czujników dymu w domach i mieszkaniach. Urządzenia te stanowią skuteczne narzędzie wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem i wielokrotnie przyczyniły się do uratowania życia oraz zdrowia mieszkańców.
- Strażacy przypominają również o obowiązku regularnego wykonywania przeglądów instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz o zapewnieniu właściwej wentylacji pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia grzewcze.