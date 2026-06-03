Kara dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim podtrzymana. NFZ rozważy, czy rozłoży ją na raty

2026-06-03, 18:45 Natasza Trzebuchowska/KB

Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim/fot. tarantoga.pl dla UMWKP/archiwum

Do zapłaty jest 134 tys. zł. Lecznica ponosi konsekwencje wykonania - poza kolejnością - zabiegu medycznego krewnemu senatora Tomasza Lenza. Kontrola NFZ wykazała, że pacjenci obecni w tym czasie w szpitalu nie mieli w związku z tym incydentem zapewnionej ciągłej opieki.

Decyzja o nałożeniu kary początkowo nie była prawomocna, więc szpital się od niej odwołał. Kara jednak zostaje. Rozważana jest jednak kwestia rozłożenia jej na raty, o czym zdecyduje bydgoski NFZ.



Przypomnijmy: Jak mówiła na antenie PR PiK Barbara Nawrocka, rzeczniczka prasowa K-P NFZ w Bydgoszczy, kontrola narodowego Funduszu Zdrowia ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca 2026 r.

A to wszystko przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w ww. oddziałach, świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.



