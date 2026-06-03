Powiat włocławski otworzy wodne królestwo! To inwestycja z aquaparkiem w roli głównej [wideo]

2026-06-03, 17:06  Marek Ledwosiński/KB
Starosta podpisał z wykonawcą umowę na budowę Powiatowego Centrum Sportu, a w nim m.in. aquaparku, krytej pływalni, pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej.

Starosta podpisał z wykonawcą umowę na budowę Powiatowego Centrum Sportu, a w nim m.in. aquaparku, krytej pływalni, pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej.

Środa 3 czerwca jest ważnym dniem w historii powiatu włocławskiego. Starosta podpisał z wykonawcą umowę na budowę Powiatowego Centrum Sportu, a w nim m.in. aquaparku, krytej pływalni, pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej.

- Ryzyko, które zawsze jest najtrudniejsze do przewidzenia dla wykonawcy związane jest z pogodą. Jeżeli chodzi o ryzyko techniczno-organizacyjne - nie obawiamy się. Mamy wszystko dobrze zaplanowane. Nawiązaliśmy współpracę z dobrymi biurami projektowymi i z kadrą doświadczoną w realizacji obiektów basenowych, sportowych Jeżeli nie wydarzą nam się ryzyka pogodowe, to uważamy, że technicznie i organizacyjne jesteśmy w stanie wykonać to zadanie nawet do 6 miesięcy szybciej - mówił prezes ,,Dekpolu" Mariusz Niewiadomski.


  • Zakres terenowy inwestycji to: 12 tys. m2 hal pneumatycznych, 11 tys. m2 budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tys. m2 oraz ponad 1100 m2 lustra wody. Całość zagospodarowanego terenu to ponad 5 ha.
  • Termin realizacji zadania to 30 miesięcy, natomiast wykonawca oświadczył podczas podpisania umowy, że postara się je zrealizować w okresie 2 lat.
  • Centrum sportu powstanie tuż pod miastem, na nieużywanej części płyty lotniska Włocławskiego Aeroklubu w Kruszynie. Będzie to największa inwestycja w dziejach powiatu włocławskiego. Jej wartość wynosi 160 milionów złotych.
  • W kompleksie będą mieściły się: kryta pływalnia ze strefową sportową, wyposażoną w ruchome dna niecek, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa.

Link do wideo z wizualizacją: TUTAJ

Mówi prezes ,,Dekpolu" Mariusz Niewiadomski

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