Podnośnik, pilot i leżanka! Na stacji w Grucznie działa superłazienka dla niepełnosprawnych [wideo, zdjęcia]

2026-06-03, 18:03 Marcin Doliński/KB

Region ma swoją pierwszą „komfortkę", czyli przydrożne pomieszczenie sanitarno-higieniczne z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych/fot. Marcin Doliński

Region ma swoją pierwszą „komfortkę", czyli przydrożne pomieszczenie sanitarno-higieniczne z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Specjalna łazienka znajduje się na stacji Orlen na MOPie Gruczno - Zachód na trasie S5.

- To jest pierwszy tego typu projekt w Polsce, gdzie mówimy o pomieszczeniu opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Tym samym zmienia się całkowicie komfort podróżowania... - mówi Piotr Suchodolski, dyrektor wykonawczy do spraw marketingu w Orlen S.A.



- Inspiracją do tego pomysłu był mój syn Andrzej, zwany „Kokosem", z którym podróżuje po całej Europie - mówi europosłanka Jagna Marczułajtis-Walczak.

jedną z nich jest m.in. właśnie brak dostosowanych toalet.



- Ta leżanka jest absolutnie rewelacyjna, bo jest sterowana elektronicznie góra-dół. Jest tu także urządzenie, które pozwala przenieść niechodzącą osobę, rodzaj podnośnika sufitowego. Dzięki tym szynom i pilotowi możemy manewrować w przód i w tył, ale też w bok. Do zabezpieczenia osoby używa się szelek i kamizelki, z pomocą której przeniesie się niepełnosprawną osobę bezpiecznie - wyjaśniała europosłanka.



W najbliższym czasie ma powstać 30 takich miejsc na stacjach Orlen w całej Polsce.