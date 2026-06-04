Kierowcy wściekli, handlowcy liczą straty. Komunikacyjny chaos w centrum Włocławka [zdjęcia]

Centrum Włocławka rozkopane i zakorkowane/fot. Agnieszka Marszał
Centrum Włocławka rozkopane i zakorkowane. Przebudowa ulic w ramach inwestycji „Zielone tereny śródmieścia" rozpoczęła się na początku listopada. Miała się skończyć w lutym, trwa do dziś.
Ulice od Zduńskiej przez Królewiecką, Zielony Rynek, Miedzianą i Jagiellońską to od kilku miesięcy wielki plac budowy. Pierwszy termin zakończenia inwestycji przesunięto ze względu na silne mrozy. Kolejne ustalono na koniec maja. Jest czerwiec, a końca remontu nie widać. Kierowcy narzekają na komunikacyjny chaos i korki. Przedsiębiorcy, którzy w centrum mają sklepy i punkty usługowe liczą straty. - 70 procent obrotu w dół na przestrzeni trzech miesięcy, no ale człowiek zaciska zęby i próbuje jakoś przetrwać... - Straciliśmy klientów, bo coraz mniej ludzi przychodzi. Ja nie wiem, kiedy to skończą. Dzisiaj dół wykopali, następne pięć razy już ten dół jest obkopywany...
Radny Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Chmielewski pytał na konferencji prasowej, czy prezydent ma kontrolę nad tym, co dzieje się w Śródmieściu. - Nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro. Czy leci z nami pilot? Bo mamy wrażenie, że nie - ocenia radny.
W minionym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielami spółki Balzola Polska, która realizuje zielone tereny Śródmieścia.
Jak mówi Jakub Sztejnwald z Biura Prezydenta, wykonawca zadeklarował, że ukończenie wszelkich prac nawierzchniowych zostanie zrealizowane do końca czerwca.
Na 10 czerwca zaplanowano kolejne spotkanie z wykonawcą.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę