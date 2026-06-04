Kierowcy wściekli, handlowcy liczą straty. Komunikacyjny chaos w centrum Włocławka [zdjęcia]

2026-06-04, 09:30  Agnieszka Marszał/KB
Centrum Włocławka rozkopane i zakorkowane/fot. Agnieszka Marszał

Centrum Włocławka rozkopane i zakorkowane/fot. Agnieszka Marszał

Centrum Włocławka rozkopane i zakorkowane. Przebudowa ulic w ramach inwestycji „Zielone tereny śródmieścia" rozpoczęła się na początku listopada. Miała się skończyć w lutym, trwa do dziś.

Ulice od Zduńskiej przez Królewiecką, Zielony Rynek, Miedzianą i Jagiellońską to od kilku miesięcy wielki plac budowy. Pierwszy termin zakończenia inwestycji przesunięto ze względu na silne mrozy. Kolejne ustalono na koniec maja. Jest czerwiec, a końca remontu nie widać. Kierowcy narzekają na komunikacyjny chaos i korki. Przedsiębiorcy, którzy w centrum mają sklepy i punkty usługowe liczą straty.
- 70 procent obrotu w dół na przestrzeni trzech miesięcy, no ale człowiek zaciska zęby i próbuje jakoś przetrwać...
- Straciliśmy klientów, bo coraz mniej ludzi przychodzi. Ja nie wiem, kiedy to skończą. Dzisiaj dół wykopali, następne pięć razy już ten dół jest obkopywany...

Radny Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Chmielewski pytał na konferencji prasowej, czy prezydent ma kontrolę nad tym, co dzieje się w Śródmieściu.
- Nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro. Czy leci z nami pilot? Bo mamy wrażenie, że nie - ocenia radny.

  • W minionym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielami spółki Balzola Polska, która realizuje zielone tereny Śródmieścia.
  • Jak mówi Jakub Sztejnwald z Biura Prezydenta, wykonawca zadeklarował, że ukończenie wszelkich prac nawierzchniowych zostanie zrealizowane do końca czerwca.
  • Na 10 czerwca zaplanowano kolejne spotkanie z wykonawcą.

Włocławek
Centrum Włocławka rozkopane i zakorkowane/fot. Agnieszka Marszał Centrum Włocławka rozkopane i zakorkowane/fot. Agnieszka Marszał Centrum Włocławka rozkopane i zakorkowane/fot. Agnieszka Marszał Centrum Włocławka rozkopane i zakorkowane/fot. Agnieszka Marszał

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