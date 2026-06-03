Miliony lewych papierosów i tytoń. Przestępcy złapani na gorącym uczynku koło Włocławka

Nielegalne papierosy i tytoń/fot. KMP w Toruniu/archiwum

Podejrzanych Dariusza K. i Natana L. zatrzymano, gdy na terenie jednej posesji przepakowywali kartony zawierające paczki papierosów bez wymaganych znaków akcyzy z jednego pojazdu na drugi. Na ich działalności Skarb Państwa stracił co najmniej ponad 15 milionów złotcych.

Jak ustaliła Prokuratura Okręgowa we Włocławku, Dariusz K. i Natan L. na terenie jednej z posesji w gminie Fabianki przechowywali w pojazdach marki Ford, Mercedes oraz Iveco wyroby akcyzowe w postaci 4 545 400 szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy, na których ciążył podatek akcyzowy w kwocie 6 389 691,00 zł,





Ponadto na terenie posesji we Włocławku, w zaparkowanych naczepach przechowywali wyroby akcyzowe w postaci 4 069 600 szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy, na których ciążył podatek akcyzowy w wysokości 5 720 835,00 zł oraz 300 kg ciętego tytoniu do palenia, na którym ciążył podatek akcyzowy w kwocie 398 979,00 zł, czym narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego wielkiej wartości, w łącznej kwocie 12.509.505,00 zł.

Mężczyźni ci uchylali się od opodatkowania czynności związanych z nabyciem, posiadaniem i przechowaniem, wyrobów akcyzowych tytoniowych w postaci papierosów w ilości co najmniej 8.615.000 sztuk oraz 300 kg ciętego tytoniu wartości rynkowej co najmniej 8.886,028 zł, czym narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego wielkiej wartości w kwocie łącznej 12.509.505,00 zł.

Podejrzanych Dariusza K. i Natana L. zatrzymano na gorącym uczynku, w trakcie gdy na terenie jednej posesji przepakowywali kartony zawierające paczki papierosów bez wymaganych znaków akcyzy z jednego pojazdu na drugi.

Według wstępnych wyliczeń dokonanych w trakcie śledztwa skala produkcji była znaczna. Wartość wyrobów tytoniowych zabezpieczonych w ilości 8.615.000 sztuk została oszacowana na poziomie blisko 9 mln zł, a tytoniu o wadze 300 kg – 249 390 zł.

Wyliczenia należności wskazują na narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego i podatku Vat na łączną kwotę co najmniej ponad 15 mln zł (15 502 659,00 zł).

Finalnie podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.

tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy

nie wyjaśniono wielu podstawowych kwestii, związanych chociażby z kanałami dystrybucji, źródłem zaopatrywania się w surowiec wykorzystywany do nielegalnej produkcji papierosów, czy miejscem prowadzenia nielegalnej działalności.