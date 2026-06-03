W czasie sąsiedzkiego spotkania w ruch poszły kij bejsbolowy, nożyce i pięści [wideo, zdjęcia]

Radziejowscy policjanci zatrzymali 53-latka, który brutalnie zaatakował swojego sąsiada, bijąc go pięściami, kopiąc i uderzając kijem bejsbolowym/fot. KPP Radziejów

Radziejowscy policjanci zatrzymali 53-latka, który brutalnie zaatakował swojego sąsiada, bijąc go pięściami, kopiąc i uderzając kijem bejsbolowym. Zastraszony pokrzywdzony zgłosił się na komisariat dopiero dzień po zdarzeniu. Dzięki sprawnym działaniom kryminalnych napastnik został zatrzymany i już usłyszał zarzuty.

Bił, kopał, uderzał kijem

Do zdarzenia doszło w Radziejowie. W trakcie sąsiedzkiego spotkania 53-latek nagle stał się agresywny i bez powodu zaatakował 36-letniego sąsiada. Napastnik bił, kopał oraz uderzał swoją ofiarę kijem bejsbolowym. Następnie wyrzucił pokrzywdzonego z mieszkania na korytarz, grożąc mu pozbawieniem życia, jeśli ten zawiadomi organy ścigania. Zastraszony mężczyzna z obawy o własne życie, zgłosił się na policję dopiero następnego dnia.



Dozór policyjny i zakaz zbliżania się

Gdy tylko pokrzywdzony opowiedział o dramatycznych chwilach, policjanci natychmiast podjęli działania. Funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania napastnika i tam go zatrzymali. Na miejscu przestępstwa kryminalni zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym narzędzia przestępstwa – kij bejsbolowy oraz noże, którymi groził napastnik.



Zgromadzone przez policjantów dowody pozwoliły prokuratorowi na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gróźb karalnych.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Za te przestępstwa Kodeks karny przewiduje karę od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.