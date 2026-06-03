Ćwiczyli najgorsze scenariusze, aby sprawniej i skuteczniej ratować ludzkie życie [zdjęcia]

2026-06-03, 17:00  Agata Raczek / TB
Strażacy podczas ćwiczeń, które doskonalą ich umiejętności ratowania życia. / Fot. Izabela Langner

Strażacy podczas ćwiczeń, które doskonalą ich umiejętności ratowania życia. / Fot. Izabela Langner

Samochód wbity w drzewo, ciężarówka po wypadku czy auto leżące na dachu na skarpie. Takie scenariusze mieli do rozpracowania strażacy podczas drugiej edycji Warsztatów Ratownictwa Technicznego.

Ćwiczenia odbywają się na wrakach samochodów i z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Na kartodromie przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy 50 strażaków doskonali swoje umiejętności ratowania osób uwięzionych w rozbitych pojazdach.

- Mierzymy się ze scenariuszem, w którym samochód leży na boku. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale w środku zostawił dwoje dzieci. Jedno jest w foteliku, drugie z niego wypadło - opowiadają uczestnicy warsztatów.

Relacja Agaty Raczek

Bydgoszcz
Strażacy podczas ćwiczeń, które doskonalą ich umiejętności ratowania życia. / Fot. Izabela Langner Strażacy podczas ćwiczeń, które doskonalą ich umiejętności ratowania życia. / Fot. Izabela Langner Strażacy podczas ćwiczeń, które doskonalą ich umiejętności ratowania życia. / Fot. Izabela Langner Strażacy podczas ćwiczeń, które doskonalą ich umiejętności ratowania życia. / Fot. Izabela Langner Strażacy podczas ćwiczeń, które doskonalą ich umiejętności ratowania życia. / Fot. Izabela Langner Strażacy podczas ćwiczeń, które doskonalą ich umiejętności ratowania życia. / Fot. Izabela Langner Strażacy podczas ćwiczeń, które doskonalą ich umiejętności ratowania życia. / Fot. Izabela Langner Strażacy podczas ćwiczeń, które doskonalą ich umiejętności ratowania życia. / Fot. Izabela Langner Strażacy podczas ćwiczeń, które doskonalą ich umiejętności ratowania życia. / Fot. Izabela Langner

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