Bydgoszczanin przez rok okradał swoją sąsiadkę z oszczędności

2026-06-03, 13:55 TB

Oskarżony, za sprawą zawiązanej znajomości, doskonale zdawał sobie sprawę, gdzie kobieta trzyma kosztowności i systematycznie okradał ją z życiowych oszczędności. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

38-letniemu Danielowi P. grozi do 5 lat więzienia za to, że wykorzystując relacje towarzyskie, przywłaszczył sobie prawie 52 tys. zł należące do jego sąsiadki. Przestępstwo wykryła sama pokrzywdzona, która zainstalowała w mieszkaniu monitoring.

Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy nadzorowała postępowanie prowadzone w sprawie przywłaszczenia gotówki z mieszkania sąsiadki, położonego przy ul. Marii Konopnickiej w Bydgoszczy. 38-letni mężczyzna, oskarżony o ten czyn, przez co najmniej rok, wykorzystując relacje towarzyskie miał kraść pieniądze od pokrzywdzonej. Zabrał jej 51.800 zł.



Oskarżony doskonale zdawał sobie sprawę, gdzie kobieta trzyma kosztowności i systematycznie okradał ją z życiowych oszczędności. O możliwości kradzieży zorientowała się sama pokrzywdzona, która zainstalowała we własnym mieszkaniu monitoring. Dzięki działaniom kobiety możliwe było ujawnienie przestępstwa i wszczęcia dochodzenia. Sprawa trafi do sądu.