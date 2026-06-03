Nowe bloki na Górzyskowie w Bydgoszczy? „Samoloty mogą wlecieć przez okno"

2026-06-03, 15:06 Bartosz Nawrocki / TB

Spotkanie z sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegona na Górzyskowie w Bydgoszczy. / Fot. Bartosz Nawrocki

Najnowszej inwestycji w ramach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górzyskowo-Gołębia" sprzeciwiają się mieszkańcy oraz członkowie Aeroklubu Bydgoskiego.

Pierwotny plan zakładał wzniesienie 10-metrowej zabudowy przeznaczonej dla prowadzenia usług. Nowy uwzględnia nawet 14-metrowe budynki i to mieszkalne.



- Obawiamy się o bezpieczeństwo wykonywanych przez nas lotów - głównie startów oraz lądowań - mówi Artur Lech, prezes Aeroklubu Bydgoskiego, który mieści się w sąsiedztwie planowanej inwestycji. - Bloki, które mają być budowane, znajdują się bezpośrednio w ścieżce podejścia do pasa startowego. Wysokość tych zabudowań powoduje, że operacje lotnicze mogą być niebezpieczne. Musimy mieć ścieżkę do lądowania, która stopniowo się obniża. Dodatkowo osoby, które zamieszkają w tych blokach, będą narażone na hałas i na to, że samoloty mogą im wpaść do okna.



Krzysztof Znajmiecki, mieszkaniec Górzyskowa obawia się nie tylko o bezpieczeństwo.



- Będzie jeszcze mniej terenów zielonych - mówi. - Dla mieszkańców najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie tego terenu pod usługi lub przekształcenie go w skwer lub park.







Z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy i projektem planu można zapoznać się TUTAJ.

Uwagi do planu można składać do 23 czerwca.







Szef Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy obiecał spotkać się w tej sprawie z Polskim Radiem PiK w poniedziałek (8.06.). Do sprawy wrócimy.