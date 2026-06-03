Czy Inowrocław dołączy do miast, w których obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży alkoholu?

2026-06-03, 10:00 Marcin Glapiak / TB

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Kujawsko-Pomorskiem obowiązuje już między innymi we Włocławku, Bydgoszczy, Grudziądzu, a od lipca także w Toruniu. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Od wielu miesięcy interweniuje w tej sprawie radna Koalicji Obywatelskiej Julia Ratajczak.

- Czas oczekiwania coraz częściej skłania mnie do tego, aby zadawać pytania na ten temat. Mamy taką sytuację, że wszyscy siedzimy w odpalonym samochodzie, ale nikt nie ma odwagi, aby ruszyć - twierdzi radna Julia Ratajczak. - Mam nadzieję, że jak najszybciej ten temat zostanie doprowadzony do skutku i zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.



Miasto tłumaczy, że obecnie jest w fazie przygotowywania projektu pod takie konsultacje.



- Władza miasta chcą poznać opinię mieszkańców w sprawie ewentualnego zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22 - mówi Daria Knasiak z inowrocławskiego ratusza. - Obecnie przygotowywany jest projekt uchwały, który umożliwi przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie.





Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Kujawsko-Pomorskiem obowiązuje już między innymi we Włocławku, Bydgoszczy, Grudziądzu, a od lipca także w Toruniu.

Mówi radna Julia Ratajczak Mówi Daria Knasiak z inowrocławskiego ratusza.