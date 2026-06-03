Nabrzeże w Nakle nad Notecią będzie jak nowe. Niedługo zaczną się prace

2026-06-03, 07:50 Tatiana Adonis/DW

Umowa na remont nabrzeża w Nakle nad Notecią podpisana/Fot. Tatiana Adonis

Dzięki inwestycji ma być bezpieczniej, ale też przyjemniej nad rzeką. Cała modernizacja pochłonie 5,5 mln zł.

- To ważny krok w kierunku poprawy stanu infrastruktury oraz zwiększenia bezpieczeństwa na Noteci - mówi Agnieszka Siłacz, dyrektorka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. - To bardzo ważna inwestycja i potrzebna. Nabrzeża są w bardzo złym stanie technicznym. Rozpoczęto tam prace kilka lat temu, wyburzono starą zabudowę i infrastrukturę, co jeszcze pogorszyło stan techniczny i wizualny tego nabrzeża - dodaje.



To pierwszy etap realizacji zadania, ale szczególnie istotny, ponieważ prace obejmą okolice mariny.



- Remont nabrzeża ma poprawić zabezpieczenie brzegu, to z naszego punktu widzenia, natomiast z punktu widzenia mieszkańców - ma ten teren naprawić, bo to też kwestia estetyki i sposobu wykorzystania tego miejsca na rekreację - podkreśla Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.





Cała modernizacja nabrzeża ma objąć odcinek o długości około 500 metrów i kosztować ponad 5,5 mln zł.

Roboty zostały podzielone na dwa etapy. W ramach pierwszego zostanie wyremontowany prawie 250-metrowy fragment, a prace potrwają około czterech miesięcy. Koszt inwestycji to nieco ponad 3 mln zł.

Zakres robót obejmuje m.in. demontaż uszkodzonych elementów, wykonanie nowej opaski brzegowej, odtworzenie skarp oraz uporządkowanie i rekultywację terenu.

Prace zrealizuje bydgoskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Hydro-Kor.