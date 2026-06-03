Wymagające ćwiczenia: równocześnie służby miały reagować na pożar szkoły i bombę pod drzwiami wójta

2026-06-03, 06:50 Marek Ledwosiński/DW

Ćwiczenia rozpoczęły się od alarmującego zgłoszenia -płonie szkoła podstawowa, zaś pod drzwiami wójta ktoś podłożył bombę/ Fot. Marek Ledwosiński

Strażacy zawodowi i druhowie z OSP ćwiczyli w Bogucinie pod Włocławkiem ramię w ramię z plutonem Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zadaniem mundurowych było zbudowanie ze strażackich węży magistrali wodnej od jeziora, z którego miała być czerpana woda, aż do płonącego - jak zakładał plan ćwiczeń - budynku szkoły. Druhowie ułożyli ponad kilometrowy odcinek z węży.



Scenariusz zadania był wymagający - ich uczestnicy mieli też reagować na nietypowe zagrożenie.



- Trenowaliśmy między innymi pożar w szkole podstawowej, ale też mieliśmy sytuację związaną z niebezpieczną przesyłką niewiadomego pochodzenia, która została podłożona w urzędzie gminy. Jesteśmy zadowoleni z ćwiczeń, koordynacja służb wypadła wzorowo - mówi Mariusz Bladoszewski z KM PSP we Włocławku.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego - poniżej.