Po sołeckiej imprezie w Łochowie ktoś pobił sołtysa, radnego gminy i prezesa koła gospodyń wiejskich

2026-06-02, 18:30 Tatiana Adonis/DW

Wśród zaatakowanych jest Sławomir Ruge, wiceprzewodniczący Rady Gminy Białe Błota/ Fot. KGW

Bydgoscy policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o atak na mieszkańców gminy Białe Błota, w tym sołtysa Łochowic i radnego gminy Białe Błota.

Sprawę w mediach społecznościowych nagłośniło Koło Gospodyń Wiejskich w Łochowie.



- Nie ma naszej zgody na agresję - mówią jego członkowie.



Do zdarzenia doszło podczas festynu Szparagowe Smaki Łochowa.



- Impreza, która miała być świętem lokalnej tradycji, miejscem integracji rodzin oraz przestrzenią do wspólnej radości, została brutalnie zakłócona przez bezmyślny akt chuligaństwa - napisali w mediach społecznościowych członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Łochowie.



Jego prezes Sebastian Tomicki był wśród trzech pobitych mężczyzn.



- Przyczyną ataku mogło być tylko to, że poprosiliśmy o wygaszenie ogniska, bo już kończyliśmy imprezę, była godzina 23. I nagle dostaliśmy łomot - mówi Sebastian Tomicki.



Wezwano karetki, dwóch mężczyzn trafiło do szpitala. Do tego, jak informuje policja, jeden z zaatakowanych mężczyzn stracił telefon, dokumenty i pieniądze. Do sprawy zatrzymano dwie osoby. Według ustaleń bydgoskich funkcjonariuszy za rozbój odpowiada 18-latek, który już usłyszał zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór oraz wydał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi. Druga z zatrzymanych osób ma status świadka w sprawie.