Debata o kondycji mediów w Bydgoszczy. „Polskie Radio PiK wygrywa tym, że jest blisko ludzi” [zdjęcia]

2026-06-02, 19:14 Monika Siwak/DW

W Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zorganizowano debatę na temat współczesności i przyszłości mediów/Fot. Izabela Langner

W zawodzie dziennikarza bycie dobrym człowiekiem jest ważniejsze od umiejętności tworzenia rolek. Między innymi to usłyszeli studenci i wykładowcy w Bydgoszczy. Spotkali się z nimi szefowie regionalnych redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych.

W Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zorganizowano debatę na temat współczesności i przyszłości mediów. Wzięli w niej udział m.in. były szef bydgoskiej Gazety Wyborczej Jacek Glugla, reportażysta i wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski oraz redaktor naczelny Polskiego Radia PiK, Cezary Wojtczak.



- Młodych dziennikarzy świetnie zorientowanych w sieci trzeba uczyć weryfikacji świata i treści - mówiła Alicja Polewska-Matusewicz, redaktorka naczelna najlepiej sprzedającej się w Polsce gazety - „Gazety Pomorskiej” oraz „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości”.



- To jest produkt ekskluzywny. Żeby sięgnąć po gazetę, trzeba mieć czas. Do tego kwestia ceny: płacimy np. za dobry reportaż. Reportaż Macieja Czerniaka (cykl reportaży „Klamki” o nieprawidłowościach w ośrodku terapii uzależnień w Jerzmionkach - przyp. DW), dzięki któremu został laureatem nagrody Grand Press, był w wydaniu papierowym, a w wydaniu internetowym też trzeba było zapłacić, by móc go przeczytać - dodała.



Czym regionalne radio może wygrywać z ogólnopolskim i z mediami społecznościowymi?



- Wygrywa tym, że jest blisko ludzi i spraw, które dzieją się tutaj - mówił Cezary Wojtczak, redaktor naczelny Polskiego Radia PiK.



Były redaktor naczelny bydgoskiej Gazety Wyborczej Jacek Glugla zaznaczył, że mniej znaczy więcej.



- Nie należy produkować dużo treści, ale jakościowe, dobre dziennikarstwo. Podkreślam, jak dobrym radiem jest Polskie Radio PiK - mówił Jacek Glugla.



Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.



Debatę, która odbyła się w bibliotece UKW, będzie można obejrzeć na kanale YouTube Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów UKW.