Wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Zderzył się motocykl i dwa samochody osobowe

2026-06-02, 15:44 DW

Kobieta w wieku 43 lat, która jechała motocyklem, została ranna w wypadku na trasie S5 w Maksymilianowie pod Bydgoszczą

Jeden z kierowców uciekł po zdarzeniu, policjanci rozpoczęli poszukiwania.

Kobieta w wieku 43 lat, która jechała motocyklem, została ranna w wypadku na trasie S5 w Maksymilianowie pod Bydgoszczą i trafiła do szpitala. Zderzyły się jeden jednoślad i dwa auta osobowe. Motocyklem podróżowała para - mężczyźnie nic się nie stało.



Policjanci rozpoczęli poszukiwania jednego z kierowców, biorących udział w zdarzeniu, bo odjechał tuż po wypadku.