Wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Zderzył się motocykl i dwa samochody osobowe
Jeden z kierowców uciekł po zdarzeniu, policjanci rozpoczęli poszukiwania.
Kobieta w wieku 43 lat, która jechała motocyklem, została ranna w wypadku na trasie S5 w Maksymilianowie pod Bydgoszczą i trafiła do szpitala. Zderzyły się jeden jednoślad i dwa auta osobowe. Motocyklem podróżowała para - mężczyźnie nic się nie stało.
Policjanci rozpoczęli poszukiwania jednego z kierowców, biorących udział w zdarzeniu, bo odjechał tuż po wypadku.