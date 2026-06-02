„Lekkoatletyka to baza każdego sportu". Zajęcie dla dzieci w centrum Włocławka [zdjęcia]

2026-06-02, 20:30 Radosław Jagieła/KB

Plac Fajansu Włocławskiego przy Centrum Handlowym Wzorcownia zamienił się w arenę sportowych zmagań/fot. Radosław Jagieła

Plac Fajansu Włocławskiego przy Centrum Handlowym Wzorcownia zamienił się w arenę sportowych zmagań. W ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego" uczniowie szkół rywalizowali w kilku konkurencjach. Każdy z uczestników otrzymał medal.

- Najbardziej podobało mi się bieganie, był rzut piłeczką. Mało go ćwiczyliśmy, ale był fajny...

- Dla mnie też najlepsza była piłeczka. Dobrze rzuciłem, właśnie dlatego mi się to podobało...

- Skoki z żółtym woreczkiem były najprzyjemniejsze...

- Lekkoatletyka to baza każdego sportu. Gdybyśmy chcieli dobrze grać w kosza, w siatkówkę, pływać, czy grać w piłkę nożną, to najpierw trzeba nauczyć się biegać, skakać. To jest podstawa lekkiej atletyki, więc wszyscy sportowcy są poniekąd małymi lekkoatletami... - mówili uczestnicy zawodów.



Więcej w relacji Radosława Jagieły.





Program „Lekkoatletyka dla każdego!" realizowana jest od 2014 roku. Obecnie program obejmuje ponad 600 grup treningowych w całej Polsce. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem wieku uczestników i ich stopnia zaawansowania w trzech grupach: klasy I-IV, V-VI i VII-VIII szkoły podstawowej.

Więcej o programie [lista trenerów, zajęć z podziałem na miasta i województwa, porady] jest: TUTAJ