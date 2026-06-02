Na tym oddziale nigdy nie jest pełno. Włocławska lecznica zmniejsza liczbę łóżek dla najmłodszych

2026-06-02, 14:20  Agnieszka Marszał/KB
Mniej łóżek dla małych pacjentów w szpitalu we Włocławku. Lecznica reorganizuje oddział. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Mniej łóżek dla małych pacjentów w szpitalu we Włocławku. Lecznica reorganizuje oddział. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Mniej łóżek dla małych pacjentów w szpitalu we Włocławku. Lecznica reorganizuje oddział, mieszkańcy pytają: czy to oznacza jego likwidację? Szczegóły zna nasza reporterka Agnieszka Marszał.

Dyrekcja włocławskiego szpitala zapewnia, że to nie likwidacja, a jedynie reorganizacja. Powód? Coraz mniej dzieci i niepełne wykorzystanie łóżek. Dotąd Oddział Dziecięcy Obserwacyjny zajmował dwa piętra. Teraz będzie funkcjonował na jednym. Jak mówi Bartłomiej Kucharczyk, rzecznik prasowy włocławskiego szpitala, to dostosowanie pracy do realnych potrzeb.

- Już od dłuższego czasu obserwujemy spadek liczby hospitalizacji dzieci. Średnie wykorzystanie łóżek wynosi obecnie około 50%, co oznacza, że znaczna część miejsc, czyli około połowy przez większość czasu pozostaje niewykorzystana.

Rodzice obawiają się jednak ograniczenia dostępu dzieci do świadczeń medycznych, a pracownicy zwolnień. Rzecznik szpitala uspokaja.

- Nie zakładamy redukcji zatrudnienia ani ograniczenia dostępu dzieci do świadczeń medycznych. Naszym celem jest po prostu racjonalne zarządzanie oddziałem, oczywiście mając na względzie pełne bezpieczeństwo pacjentów - mówi rzecznik szpitala.

Dodaje, że latem małych pacjentów jest zawsze mniej. Tak organizowano pracę oddziału i rok temu i dwa lata temu. Zapewnia też, że jeśli pacjentów będzie przebywać, liczba łóżek zostanie zwiększona.

Relacja Agaty Raczek

Włocławek

Region

Jest wyrok dla nożownika z Tucholi. Wszystko nagrały kamery monitoringu

Jest wyrok dla nożownika z Tucholi. Wszystko nagrały kamery monitoringu

2026-06-02, 17:20
Trzy samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na drodze krajowej nr 15

Trzy samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na drodze krajowej nr 15

2026-06-02, 16:39
Oszustwo na wnuczka, pościg i atak gazem łzawiącym na policjanta. Taka akcja koło Mogilna [zdjęcia]

Oszustwo na wnuczka, pościg i atak gazem łzawiącym na policjanta. Taka akcja koło Mogilna [zdjęcia]

2026-06-02, 16:10
Wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Zderzył się motocykl i osobówka

Wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Zderzył się motocykl i osobówka

2026-06-02, 15:44
Miliardy z SAFE trafią do regionu. W Kujawsko-Pomorskiem realizowanych będzie 15 umów

Miliardy z SAFE trafią do regionu. W Kujawsko-Pomorskiem realizowanych będzie 15 umów

2026-06-02, 15:21
Niebezpieczna substancja na Politechnice Bydgoskiej. Jest komunikat uczelni [zdjęciaAKTUALIZACJA]

Niebezpieczna substancja na Politechnice Bydgoskiej. Jest komunikat uczelni [zdjęcia/AKTUALIZACJA]

2026-06-02, 12:01
Ucieczka, pościg i Pakistańczyk w bagażniku. Nielegalni imigranci w rękach bydgoskiej policji [zdjęcia]

Ucieczka, pościg i Pakistańczyk w bagażniku. Nielegalni imigranci w rękach bydgoskiej policji [zdjęcia]

2026-06-02, 10:50
Prokuratura umorzyła śledztwo ws. dwóch strażaków z regionu podejrzanych o gwałt na Podlasiu

Prokuratura umorzyła śledztwo ws. dwóch strażaków z regionu podejrzanych o gwałt na Podlasiu

2026-06-02, 10:41
O włos od tragedii w Obrowie. Policja szuka kobiety, która odskoczyła przed szarżującym audi

O włos od tragedii w Obrowie. Policja szuka kobiety, która odskoczyła przed szarżującym audi

2026-06-02, 10:18

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę