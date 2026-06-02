Niebezpieczna substancja na Politechnice Bydgoskiej. Jest komunikat uczelni [zdjęcia/AKTUALIZACJA]

2026-06-02, 12:01  Agata Raczek/Dorota Witt/KB
Straż pożarna i służby chemiczne działają w siedzibie Politechniki Bydgoskiej przy ul. Mazowieckiej w Bydgoszczy/fot. Agata Raczek

Straż i służby chemiczne działają w siedzibie Politechniki Bydgoskiej przy ul. Mazowieckiej w Bydgoszczy. Dostali zgłoszenie o możliwości wycieku kwasu pikrynowego o właściwościach wybuchowych i musieli to sprawdzić. Konieczna była ewakuacja. Okazało się, że do wycieku nie doszło. Na miejsce wezwano jednak pirotechników. Uczelnia wydała oświadczenie. Pisze o rutynowym przeglądzie środków chemicznych i konieczności sprawdzenia jednego z pojemników.

- Po dotarciu na miejsce specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Bydgoszczy i z Torunia stwierdziliśmy, że pojemnik z substancją chemiczną nie został rozszczelniony, że nie ma absolutnie żadnego wycieku, natomiast jest to faktycznie materiał, który posiada właściwości wybuchowe - wyjaśnia mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków. - W związku z tym na miejsce udaje się w tej chwili grupa pirotechniczna z policji, która będzie dalej zabezpieczała i neutralizowała tę substancję. Mówimy o jej niewielkiej ilości, o jednym okołolitrowym słoiku, natomiast my zapobiegawczo ewakuowaliśmy wszystkich z budynku na czas usuwania tego naczynia. Potwierdzamy, że pojemnik ten zawierał materiał, który ma właściwości wybuchowe, w związku z tym dla bezpieczeństwa użytkowników tego budynku, musi zostać wyniesiony na zewnątrz - informował rzecznik strażaków.

- Takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko, jest to czyjejś zaniedbanie - mówi prof. Szymon Różański, rzecznik prasowy Politechniki Bydgoskiej. - Nie wiemy jeszcze, jak do tego doszło, natomiast nie jest to żadna substancja podrzucona, nie jest to substancja, którą ktoś przyniósł. Prawdopodobnie jest to substancja kiedyś pozostawiona, albo nie zutylizowana podczas poprzednich kontroli, które regularnie robimy, ponieważ utylizujemy odczynniki, chociażby wszystkie te, które tracą termin przydatności.

Dodaje, że substancja, o której mowa, jest odczynnikiem na stosowany od lat do barwienia preparatów biologicznych.

  • Na miejscu działało 21 strażaków oraz policja, a także specjalistyczna grupa chemiczna.
  • Były zmiany w komunikacji miejskiej. Autobusy 77 i 71 kursowały przez ul. Śniadeckich.

Komunikat Politechniki Bydgoskiej:

„Szanowni Państwo,
Podczas rutynowego, wewnętrznego przeglądu substancji chemicznych, na terenie budynku uczelni przy ul. Mazowieckiej w Bydgoszczy, w jednej z fiolek stwierdzono występowanie kwasu pikrynowego w postaci wymagającej weryfikację pod kątem bezpieczeństwa. Wdrożono standardowe procedury i powiadomiono właściwe służby. W trosce o bezpieczeństwo społeczności akademickiej podjęto również decyzję o ewakuacji. Nikt nie został poszkodowany. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Zajęcia na budynku przy ul. Mazowieckiej w dniu dzisiejszym zostały odwołane."

Mówi mł. bryg. Karol Smarz rzecznik bydgoskich strażaków

Mówi prof. Szymon Różański, rzecznik prasowy uczelni

