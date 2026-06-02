O włos od tragedii w Obrowie. Policja szuka kobiety, która odskoczyła przed szarżującym audi

2026-06-02, 10:18  MK
Komisariat Policji w Dobrzejewicach poszukuje kobiety, która w dniu 21 maja 2026 roku była świadkiem niebezpiecznej jazdy kierowcy Audi. Ten, na parkingu dyskontu spożywczego w Obrowie wykonywał gwałtowne manewry /fot. Google Street View, archiwum

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Dobrzejewicach poszukują ważnego świadka zdarzenia, do którego doszło na parkingu dyskontu spożywczego w Obrowie. Kobieta w ostatniej chwili odskoczyła przed pędzącym czarnym audi, unikając w ten sposób poważnego potrącenia. Trwają czynności mające na celu ustalenie tożsamości pieszej oraz pociągnięcie kierowcy do odpowiedzialności.

O krok od tragedii na parkingu
Niebezpieczna sytuacja miała miejsce 21 maja 2026 roku około godziny 17:30 przy ulicy Warszawskiej w Obrowie. Kierowca czarnego samochodu marki Audi wykonywał gwałtowne i bardzo ryzykowne manewry tuż przed wejściem do jednego z popularnych marketów spożywczych.

Szarża mogła zakończyć się dramatycznie dla przechodzącej tamtędy kobiety. Pędzący pojazd zmierzał wprost na nią, a piesza uratowała swoje życie i zdrowie tylko dzięki błyskawicznej reakcji, w porę usuwając się z toru jazdy auta.

Śledczy apelują o pomoc
Sprawą niebezpiecznej jazdy kierowcy zajęli się już mundurowi z Komisariatu Policji w Dobrzejewicach, którzy prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie rażącego wykroczenia drogowego.

- Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że istotnym świadkiem w tej sprawie może być kobieta, która miała odskoczyć w ostatniej chwili, unikając zderzenia z czarnym Audi, które z dużą prędkością jechało w jej kierunku. Niestety, dotychczas nie udało się ustalić personaliów tej osoby - tłumaczy podkom. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Jak przekazać informacje?
Policja zwraca się z bezpośrednią prośbą do poszukiwanej kobiety o zgłoszenie się do najbliższego komisariatu w celu złożenia zeznań. Mundurowi apelują również do wszystkich osób, które tego popołudnia znajdowały się pod dyskontem w Obrowie i mogą pomóc w identyfikacji świadka.

Wszelkie informacje należy kierować bezpośrednio do prowadzącej postępowanie aspirant Sylwii Kolczyńskiej pod numerem telefonu 47 454 29 15 lub drogą elektroniczną na adres sylwia.kolczynska@bg.policja.gov.pl, z obowiązkowym dopiskiem numeru sprawy RSoW 353/26.

