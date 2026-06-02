Ucieczka, pościg i Pakistańczyk w bagażniku. Nielegalni imigranci w rękach bydgoskiej policji [zdjęcia]

2026-06-02, 10:50  Redakcja/KB
Trzy osoby usłyszały zarzuty w związku legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Dwie z nich prowadziły agencję, która przekazywała obcokrajowcom fałszywe legitymacje i zaświadczenia o studiach, umożliwiające pobyt oraz zatrudnienie w Polsce. Aresztowano dwie osoby, a jedna jest pod policyjnym dozorem/fot. KMP Bydgoszcz

Dwóch Pakistańczyków usłyszało zarzuty związane z nielegalnym przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, a Gruzin odpowie m.in. za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. To finał drogowej akcji, która zaczęła się w Szczutkach. Śledczy zaczęli działać po sygnale od pograniczników z Olsztyna.

Wiadomość od Straży Granicznej z Olsztyna
Cała historia rozpoczęła się w sobotę (30 maja). Do dyżurnego bydgoskiej komendy miejskiej wpłynęła informacja od Straży Granicznej w Olsztynie dotycząca trzech pojazdów mogących przejeżdżać przez teren województwa kujawsko-pomorskiego. Samochody miały być wykorzystywane do przewozu nielegalnych imigrantów. Komunikat został niezwłocznie przekazany patrolom w Bydgoszczy i powiecie.

Czterech mężczyzn uciekało
Na wysokości przystanku MOP w Szczutkach policjanci bydgoskiego ruchu drogowego zauważyli jedno z aut - Forda Focusa. Jego kierowca na widok radiowozu przyspieszył i zjechał na parking. Po zatrzymaniu się, z auta wybiegło czterech mężczyzn. Zaczęli uciekać w różnych kierunkach. Policjanci natychmiast podjęli pościg i po chwili zatrzymali 21-letniego obywatela Pakistanu.

Pakistańczyk w bagażniku
W związku z ucieczką pozostałych osób, do działań skierowano dodatkowe patrole, przewodnika psa służbowego, a także technika kryminalistyki. Nagle okazało się, że autem podróżowała jeszcze piąta osoba, którą policjanci znaleźli w bagażniku pojazdu. Był to 28-letni obywatel także Pakistanu.

Gruzin zatrzymany w Bydgoszczy
Po pewnym czasie inny patrol zatrzymał kolejny samochód wskazany w komunikacie. Doszło do tego na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. Mercedesem podróżowało dwóch mężczyzn - obywatel Gruzji i Turcji. Dzięki współpracy kryminalnych z Koronowa i bydgoskich Wyżyn ustalono, że Gruzin był kierowcą forda, który wcześniej nie zatrzymał się do kontroli i przewoził cudzoziemców. Mężczyzna został zatrzymany, a jego towarzysz podróży został zwolniony i ma status świadka w sprawie.

  • Obywatele Pakistanu w wieku 28 i 21 lat usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy naszego kraju działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami.
  • 30-letni Gruzin usłyszał zarzut organizowania innym osobom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Odpowie również za niezatrzymanie się do kontroli drogowej pomimo wydawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych.
  • Dwaj pierwsi mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej w Bydgoszczy, którzy będą podejmować wobec nich decyzje administracyjne związane z deportacją z naszego kraju.
  • Wobec obywatela Gruzji policjanci i prokurator skierowali do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sędzia przychylił się do wniosku i aresztował go na trzy miesiące.
  • Policjanci w dalszym ciągu prowadzą działania w celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu osób, które zbiegły z miejsca kontroli na terenie MOP Szczutki.
  • Za organizowanie przekroczenia granicy innym osobom, 30-latkowi grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
źr. KMP Bydgoszcz

Relacja Tatiany Adonis

