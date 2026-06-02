Diecezja Bydgoska ostrzega: parafia na Flisach nie istnieje, konto jest fałszywe!

W Internecie pojawiła się strona internetowa rzymskokatolickiej parafii pw. św. Szymona i Tadeusza w Bydgoszczy przy ul. Zachodniej 19. Są nazwiska, zdjęcie kościoła i kapłana, rozkład nabożeństw oraz numer telefonu - jak ustaliliśmy - nieistniejący. Diecezja wydała komunikat i sprawdza, kto stoi za tą deiznformacją.

Na internetowych mapach pod wskazanym adresem bryły rzekomego kościoła nie widać, dominują zabudowa jednorodzinna. Numer telefonu stacjonarnego także nie istnieje - jak głosi nagrany komunikat, a zdjęcie księdza wygląda jak wygenerowane przez AI.



Jedna rzecz się zgadza: podano prawdziwe nazwisko księdza, choć prawdopodobnie to zbieżność nazwisk. Ks. Michał Świątek, jak podaje portal stacja7.pl, jest związany z Instytutem Dobrego Pasterza.



Bydgoska Kuria wydała w tej sprawie komunikat:



„W związku z pojawieniem się w przestrzeni internetowej strony internetowej funkcjonującej pod adresem: https://parafia-szymonaitadeusza.com, zawierającej informacje sugerujące istnienie rzymskokatolickiej parafii pw. św. Szymona i Tadeusza w Bydgoszczy przy ul. Zachodniej 19, Kuria Diecezjalna w Bydgoszczy informuje, że na terenie Diecezji Bydgoskiej nie istnieje parafia o takiej nazwie i pod wskazanym adresem.



Jednocześnie podkreślamy, że podmiot prezentujący się na wskazanej stronie internetowej nie należy do struktur Diecezji Bydgoskiej, nie posiada kościelnej osobowości prawnej uznawanej przez Kościół katolicki oraz nie działa za zgodą biskupa bydgoskiego.



Wierni proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności wobec informacji publikowanych na wspomnianej stronie, a także o niewpłacanie jakichkolwiek środków finansowych, nieprzekazywanie danych osobowych oraz niekorzystanie z oferowanych tam czynności bez wcześniejszej weryfikacji ich statusu kanonicznego.



Diecezja Bydgoska podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie sprawy oraz ochronę wiernych przed wprowadzaniem w błąd poprzez bezprawne posługiwanie się nazwami, symboliką i terminologią kościelną.



W przypadku wątpliwości dotyczących działalności parafii, wspólnot i instytucji kościelnych działających na terenie Diecezji Bydgoskiej prosimy o kontakt z Kurią Diecezjalną w Bydgoszczy lub korzystanie wyłącznie z oficjalnych kanałów informacyjnych diecezji."



Podpisano: Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej

Marcin Jarzembowski – rzecznik prasowy diecezji bydgoskiej